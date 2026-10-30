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Hindi News ›   City & states ›   Car hits auto-rickshaw near Power House; uncle and nephew injured

पावर हाउस के पास ऑटो में कार ने मारी टक्कर, मामा-भांजा घायल

Fri, 30 Oct 2026 02:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:33 AM IST
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बहादुरगढ़। झज्जर रोड पर पावर हाउस के पास तेज रफ्तार कार ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो चालक और उसका भांजा घायल हो गए। भांजे की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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बिहार के अरवल जिले के निवासी 27 वर्षीय अनुज ने पुलिस को बताया कि वह बहादुरगढ़ के कृष्णा नगर में रहता है और ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने का काम करता है। 28 अक्तूबर की रात करीब 9:45 बजे वह अपने भांजे मनीष के साथ सिलेंडर सप्लाई कर ऑटो से घर लौट रहा था। पावर हाउस के पास घर की ओर मुड़ते समय बहादुरगढ़ की तरफ से आई तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। थाना शहर एसएचओ राकेश कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।
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