दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर युवक पर हमला

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हमले में उसके हाथ और पैर में चोट लगी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उसे और उसके परिवार को पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस को दी शिकायत में अजीत ने बताया कि वह खाना खाने के बाद वह घर के बरामदा में सो गया था। दरवाजे की कुंडी लगा रखी थी। इसी दौरान दो व्यक्ति वहां पहुंचे और दरवाजे की कुंडी तोड़कर घर में घुस गए।अजीत के मुताबिक, एक व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया। बचाव के दौरान उसके दोनों हाथ और पैर में चोट आई। शोर सुनकर उसकी पत्नी जाग गई और परिवार के अन्य सदस्यों को भी घटना का पता चला। एक व्यक्ति हमला कर रहा था, साथी बाइक पर मौजूद था। संवाद