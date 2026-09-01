6 सितंबर को अस्मिता वुशू जिला स्तरीय महिला लीग का आयोजन

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आयोजन को लेकर मंगलवार को जिला सचिव परवीन कुमार ने तैयारी की जानकारी दी। उन्होंने जिला उपायुक्त वर्षा खांगवाल को प्रतियोगिता का निमंत्रण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर चांद राम, रमेश खन्ना, हन्नी धनखड़, सनम खन्ना और भरत उपस्थित रहे। वुशु एसोसिएशन से जुड़े अन्य पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद थे। प्रतियोगिता में सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग की महिला खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। खिलाड़ियों की वजन जांच सुबह 6 बजे से 8 बजे तक की जाएगी। मुख्य मुकाबलों का शुभारंभ सुबह 9 बजे होगा।कार्यक्रम में हरियाणा वुशू एसोसिएशन के सचिव अनिल विज उपस्थित रहेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम मेहर सिंह खटकर भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। उपाध्यक्ष राजीव डागर भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विभिन्न जिलों के जिला सचिव, वुशु खेल से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रशिक्षक भी उपस्थित रहेंगे।