प्रदूषण फैलाने वाले 87 वाहनों के चालान, 269 पुराने वाहन जब्त

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डीसी वर्षा खांगवाल और हरियाणा के परिवहन आयुक्त के निर्देश पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप)-1 के तहत अभियान चलाया जा रहा है। वीरवार को जिला परिवहन अधिकारी रवीश हुड्डा के नेतृत्व में सहायक जिला परिवहन अधिकारी राजेश मलिक की टीम ने बहादुरगढ़ के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर वाहनों के पीयूसी प्रमाणपत्रों की जांच की।जिला परिवहन अधिकारी रवीश हुड्डा ने बताया कि निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों की भी जांच की जा रही है। सामग्री को बिना तिरपाल ढके ले जाने से सड़क पर धूल फैलती है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। ऐसे 46 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं।डीटीओ रवीश हुड्डा ने बताया कि ट्रांसपोर्टरों और वाहन संचालकों को उत्सर्जन मानकों के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। विभाग की ओर से जारी परामर्श में एक नवंबर से बीएस-6 उत्सर्जन मानक से कम मानक वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा।फोटो-53: बहादुरगढ़ में पेट्रोल पंप पर वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों की जांच करती परिवहन विभाग की टीम। स्रोत सूचना विभाग