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Hindi News ›   City & states ›   87 polluting vehicles fined; 269 old vehicles impounded

प्रदूषण फैलाने वाले 87 वाहनों के चालान, 269 पुराने वाहन जब्त

Fri, 30 Oct 2026 02:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:30 AM IST
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बहादुरगढ़। जिले में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) के 87 वाहनों के चालान किए गए हैं। संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों ने भी इन वाहनों को ईंधन देने से मना कर दिया गया है। निर्धारित आयु पूरी कर चुके 269 वाहनों को जब्त किया गया है। विभाग की ओर से वाहन चालकों को वैध पीयूसी प्रमाणपत्र रखने और निर्माण सामग्री को ढककर ले जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
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डीसी वर्षा खांगवाल और हरियाणा के परिवहन आयुक्त के निर्देश पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप)-1 के तहत अभियान चलाया जा रहा है। वीरवार को जिला परिवहन अधिकारी रवीश हुड्डा के नेतृत्व में सहायक जिला परिवहन अधिकारी राजेश मलिक की टीम ने बहादुरगढ़ के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर वाहनों के पीयूसी प्रमाणपत्रों की जांच की।
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बिना तिरपाल ढकी निर्माण सामग्री ले जाने पर 46 वाहनों के चालान
जिला परिवहन अधिकारी रवीश हुड्डा ने बताया कि निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों की भी जांच की जा रही है। सामग्री को बिना तिरपाल ढके ले जाने से सड़क पर धूल फैलती है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। ऐसे 46 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं।
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बीएस-6 से कम मानक वाले वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर रोक
डीटीओ रवीश हुड्डा ने बताया कि ट्रांसपोर्टरों और वाहन संचालकों को उत्सर्जन मानकों के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। विभाग की ओर से जारी परामर्श में एक नवंबर से बीएस-6 उत्सर्जन मानक से कम मानक वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा।
फोटो-53: बहादुरगढ़ में पेट्रोल पंप पर वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों की जांच करती परिवहन विभाग की टीम। स्रोत सूचना विभाग
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