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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Surajpur double murder case Friend's husband turns out to be murderer of mother and son arrested after 13 days

सूरजपुर डबल मर्डर का खुलासा: सहेली का पति निकला मां-बेटे का कातिल, 13 दिन बाद गिरफ्तार

Fri, 23 Oct 2026 03:47 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Fri, 23 Oct 2026 03:47 PM IST
सार

सूरजपुर में शिक्षिका रजनी बरेठ और उनके बेटे सुजल की हत्या की गुत्थी पुलिस ने 13 दिन बाद सुलझा ली है। मामले में मृतका की सहेली के पति प्रवेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। 

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Surajpur double murder case Friend's husband turns out to be murderer of mother and son arrested after 13 days
पुलिस के गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में पुलिस ने बहुचर्चित मां-बेटे के दोहरे हत्याकांड की गुत्थी 13 दिन बाद सुलझा ली है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि मृतका की सहेली का पति ही इस जघन्य वारदात का आरोपी है। गिरफ्तार आरोपी प्रवेश कुमार मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है। वह मोटरपार्ट्स के कारोबार में हुए नुकसान के कारण गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। इसी आर्थिक नुकसान की वजह से वह परेशान था और पैसों की तंगी के बीच उसने योजना बनाकर शिक्षिका और उनके बेटे की हत्या कर दी।
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पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रवेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी प्रवेश कुमार मोटरपार्ट्स के व्यापार में हुए नुकसान के चलते काफी समय से परेशान चल रहा था। इसी आर्थिक तंगी के कारण उसने हत्या की योजना बनाई थी और कई दिनों तक इसकी प्लानिंग करता रहा। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड की जांच के दौरान घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों के साथ-साथ अलग-अलग पहलुओं पर गहन पड़ताल की। इसके बाद पुलिस टीम को आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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सूरजपुर जिले में बीते 10 अक्तूबर को शिक्षिका रजनी बरेठ और उनके बेटे सुजल की मौत का मामला सामने आया था। वारदात के दिन सुजल का शव महावीरपुर के पास जंगल में मिला था, जबकि शिक्षिका रजनी बरेठ की लाश घर के एक बंद कमरे से बरामद हुई थी। एक ही दिन मां और बेटे का शव दो अलग-अलग जगहों से मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई थीं।

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पुलिस की जांच में यह बात स्पष्ट हुई है कि आरोपी ने शिक्षिका रजनी बरेठ की गला घोंटकर हत्या की थी। वहीं उनके बेटे सुजल के सिर पर वार कर उसकी जान ली गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी लगातार फरार चल रहा था। पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई थी और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब पकड़े गए आरोपी प्रवेश कुमार से गहन पूछताछ कर रही है ताकि वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं और हत्या की पूरी कड़ी को खंगाला जा सके।

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