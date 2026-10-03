छत्तीसगढ़: छात्रा को नशीला इंजेक्शन देकर सामूहिक दुष्कर्म, दो पर प्राथमिकी दर्ज

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पीड़िता के अनुसार 29 सितंबर की शाम वह अपनी सहेली के घर से वापस लौट रही थी। उसी समय रास्ते में आरोपी साहिल यादव और प्रहलाद धुरी ने उसे जबरन रोक लिया। दोनों आरोपियों ने छात्रा के साथ गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और बेल्ट से जमकर मारपीट की। इसके बाद आरोपियों ने उसे घटना की जानकारी किसी को न देने की सख्त चेतावनी देते हुए 500 रुपये दिए। मारपीट और धमकी से बुरी तरह सहमी छात्रा डर के कारण अपने घर जाने के बजाय बस में बैठकर रतनपुर चली गई। वहां एक अज्ञात महिला ने छात्रा को अपने पास सहारा दिया।घटना के अगले दिन 30 सितंबर को छात्रा अपने घर लौटने के लिए निकली। उसने सकरी से बस बदली और शाम लगभग 5 बजे बरेला पहुंची। वहां दोनों आरोपी साहिल यादव और प्रहलाद धुरी फिर से मिल गए। दोनों आरोपियों ने छात्रा को जबरन पकड़ लिया और खींचकर एक मकान में ले गए। वहां साहिल ने पीड़िता का हाथ पकड़ रखा था, जबकि प्रहलाद ने उसके हाथ में नशीला इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही छात्रा बेहोश हो गई। होश आने पर दोनों आरोपी उसके सामने खड़े थे। पीड़िता ने पाया कि उसके कपड़े उतरे हुए थे तथा कमर और निजी अंगों में तेज दर्द होकिसी तरह अपने घर पहुंची छात्रा ने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई। पीड़िता की बात सुनकर परिजन 1 अक्तूबर को जरहागांव थाने पहुंचे और घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों साहिल यादव और प्रहलाद धुरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है