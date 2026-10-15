रायपुर: स्थानांतरित शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त करने के कड़े निर्देश जारी

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स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण आदेशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं तथा कार्यालयों में पदस्थ जिन शिक्षक-कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है, उन्हें अविलंब कार्यमुक्त किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि कार्यमुक्ति की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर देरी न की जाए। इस व्यवस्था को समय पर लागू करने के लिए संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को विशेष रूप से सतर्क रहकर काम करने को कहा गया है।स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए रिकॉर्ड के रखरखाव पर विशेष जोर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश दिया है कि स्थानांतरण से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड को हर सप्ताह अद्यतन रखा जाए। इसके अतिरिक्त, सभी जिलों और संभागों से स्थानांतरण से जुड़ी जानकारी तीन दिनों के भीतर मांगी गई है, ताकि राज्य स्तर पर डेटा व्यवस्थित रहे। इस कदम से विभाग के पास तबादलों से जुड़ा प्रत्येक विवरण समय पर उपलब्ध रहेगा और कार्य में स्पष्टता बनी रहेगी।स्थानांतरित कर्मचारियों को नए स्थान पर वेतन प्राप्त करने में कोई समस्या न हो, इसके लिए वेतन संबंधी प्रक्रिया को त्वरित और ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया है। आदेश के अनुसार कार्यमुक्त शिक्षक-कर्मचारियों का अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र ऑनलाइन माध्यम से तुरंत नई संस्था के आहरण एवं संवितरण अधिकारी को भेजा जाएगा। इससे नई संस्था में वेतन जारी करने की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के तत्काल आगे बढ़ सकेगी। संचालनालय ने अधिकारियों को इन सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर समय की बचत होगी और वेतन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होगी।