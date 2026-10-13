छत्तीसगढ़: अंबिकापुर में रसोइये पर गर्म खाना फेंककर 6 अपचारी बालक फरार, दो पकड़े गए

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यह घटना रात में हुई, जब अपचारी बालकों को भोजन कराने के लिए बैरक से बाहर निकाला गया था। उसी समय बालकों ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया और वारदात को अंजाम देकर मौके से भाग निकले। घटना के तुरंत बाद संस्था में हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी गई।भागने की कोशिश के दौरान दो अपचारी बालक चोटिल हो गए। इनमें से एक बालक के पैर में गंभीर चोट आई, जिससे वह अधिक दूर नहीं जा सका और लंगड़ाते हुए स्वयं वापस लौट आया। दूसरे बालक के भागते समय गिरने से सिर में चोट लग गई, जिसे पुलिस ने पकड़कर संस्था प्रबंधन को सौंप दिया। अन्य चार फरार बालकों की खोजबीन के लिए गांधीनगर थाना पुलिस ने रात में ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य संभावित ठिकानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया। हालांकि, खबर लिखे जाने तक फरार चारों बालकों का कोई सुराग नहीं मिल सका है।पुलिस के अनुसार, फरार हुए सभी अपचारी बालकों की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच है। इन बालकों के खिलाफ हत्या और चोरी जैसे गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। पुलिस प्रशासन की प्राथमिक मंशा फरार बालकों को जल्द खोजकर सुरक्षित वापस लाने की है।कन्या परिसर मार्ग पर स्थित प्लेस ऑफ सेफ्टी और बाल संप्रेक्षण गृह से पहले भी बालकों के भागने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इससे पूर्व फरवरी माह में 15 अपचारी बालक गार्ड पर हमला करके भागे थे, जिनमें से पांच को पकड़ा गया था। जून माह में 11 बालक खिड़की उखाड़कर और जुलाई में 13 बालक पुराना दरवाजा तोड़कर फरार हुए थे। इसके अलावा टॉयलेट का रोशनदान तोड़कर भी तीन बालक भाग चुके हैं।बार-बार हो रही इन घटनाओं के कारण पूर्व में संस्था के अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया था। वर्तमान में यह संस्थान आरक्षकों के भरोसे संचालित हो रहा है। सरगुजा कलेक्टर ने भी सुरक्षा बढ़ाने और फेरबदल के निर्देश दिए थे, लेकिन इस ताजी घटना ने सुरक्षा इंतजामों पर पुनः प्रश्नचिह्न लगा दिया है।