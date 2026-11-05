रायपुर में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ रैली: सीएम साय बोले- कांग्रेस की दोगली राजनीति, भटक रहे युवा

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज भाजपा की और से ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत महारैली का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस की दोगली राजनीति की वजह से युवा भटक रहे हैं।

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यह रैली नेताजी सुभाष स्टेडियम में होगी से घड़ी चौक रायपुर तक रैली निकली गई। जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। भाजपा देशभर में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’नारे के साथ कार्यकर्ताओं ने रैली में हुंकार भरी। विज्ञापन





महारैली में शामिल होने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव , सांसद बृजमोहन अग्रवाल मंत्री टंक राम वर्मा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, महापौर मीनल चौबे सहित प्रदेश भर से भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रैली में रायपुर पहुंचे। यह रैली नेताजी सुभाष स्टेडियम में होगी से घड़ी चौक रायपुर तक रैली निकली गई। जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। भाजपा देशभर में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’नारे के साथ कार्यकर्ताओं ने रैली में हुंकार भरी।महारैली में शामिल होने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव , सांसद बृजमोहन अग्रवाल मंत्री टंक राम वर्मा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, महापौर मीनल चौबे सहित प्रदेश भर से भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रैली में रायपुर पहुंचे।

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