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रायपुर में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ रैली: सीएम साय बोले- कांग्रेस की दोगली राजनीति, भटक रहे युवा

Thu, 05 Nov 2026 04:12 PM IST
Lalit Kumar Singh अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Lalit Kumar Singh Updated Thu, 05 Nov 2026 04:12 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज भाजपा द्वारा ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत महारैली का आयोजन किया गया।

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Save Democracy, End Anarchy' rally in Raipur: CM Sai says Congress practices double-faced politics,
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय - फोटो : Amar Ujala Digital

विस्तार
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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज भाजपा की और से  ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत महारैली का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस की दोगली राजनीति की वजह से युवा भटक रहे हैं।

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यह रैली नेताजी सुभाष स्टेडियम में होगी से घड़ी चौक रायपुर तक रैली निकली गई। जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। भाजपा देशभर में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’नारे के साथ कार्यकर्ताओं ने रैली में हुंकार भरी।
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महारैली में शामिल होने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव , सांसद बृजमोहन अग्रवाल मंत्री टंक राम वर्मा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, महापौर मीनल चौबे सहित प्रदेश भर से भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रैली में रायपुर पहुंचे।

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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज भाजपा द्वारा ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत महारैली का आयोजन किया गया।
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