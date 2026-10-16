संतोष बोले: भूपेश के कार्यकाल में हुई भारी लूट; अवैध वसूली के पैसे से बना है कांग्रेस कार्यालय, राजसात हो

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भाजपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता पाण्डेय ने आरोप लगाते हुए कहा कि 3200 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले के मामले में 20 व्यक्तियों और 22 फर्मों/कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चालान पेश किया गया है। इस मामले में कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे रामगोपाल अग्रवाल, यश टुटेजा, अनवर ढेबर, बी.आर. लोहिया, कुमार भाई ठक्कर उर्फ रंजन ठक्कर (जिनके खिलाफ फरारी में चालान पेश हुआ है) सहित अन्य कई व्यक्तियों प्रवीण केडिया, राजेंद्र जायसवाल, चुन्नू जायसवाल, भूपेंद्र पाल सिंह भाटिया, गोल्डी भाटिया, प्रिंस भाटिया आदि और कंपनियों के नाम शामिल हैं।पांडेय ने घोटाले के तौर-तरीकों का ब्यौरा देते हुए कहा कि डिस्टिलरी संचालकों से वैध शराब की आपूर्ति पर कमीशन लेने के साथ-साथ बिना आबकारी शुल्क चुकाए अवैध शराब (पार्ट-बी शराब) तैयार कराई गई और सरकारी दुकानों के माध्यम से उसकी अवैध बिक्री की गई। इस तरह अतिरिक्त खाली बोतलों की आपूर्ति और फर्जी परिवहन परमिटों के जरिए अवैध शराब को दुकानों तक पहुंचाया गया। पार्ट-बी शराब की बिक्री से मिलने वाली नकद रकम को अलग रखकर सिंडिकेट की अवैध बिक्री में मदद पहुंचाई गई। एफ एल-10ए लाइसेंसी कंपनियों के माध्यम से विदेशी शराब की आपूर्ति पर कमीशन वसूला गया। हवाला और आंगड़िया नेटवर्क के जरिए अवैध धन को देश के विभिन्न शहरों और विदेश (दुबई) तक भेजा गया। इस अवैध नकद राशि को बैंक एंट्री के माध्यम से अनसिक्योर्ड लोन दिखाकर जमीन और अन्य संपत्तियों में निवेश किया गया।आरोप लगाते हुए कहा कि कि कोरोना महामारी के लॉकडाउन के दौरान सिलतरा (रायपुर) स्थित एनवी डिस्टिलरी में नया उत्पादन कर और पहले से रखी शराब को होटल-बार के जरिए अवैध रूप से बेचने के साक्ष्य भी चालान में शामिल हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व और मल्लिकार्जुन खड़गे से मांग की गई कि वे सभी दागी नेताओं को उनके राजनीतिक दायित्वों से तत्काल मुक्त करें और छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगें। भूपेश बघेल पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए "एटीएम" की तरह काम कर रहे थे। इस प्रकार के संगठित भ्रष्टाचार के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक मान्यता भी रद्द की जानी चाहिए।