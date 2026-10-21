सक्ति पुलिस की बड़ी कार्रवाई: शादी का झांसा देकर नाबालिग से बनाए संबंध, सुराग के आधार पर कोरबा से दबोचा आरोपी

सक्ति जिले के डभरा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से इनकार करने के मामले में पुलिस ने 25 वर्षीय आरोपी दीपक कुमार चौहान को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोरबा जिले से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

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पुलिस के अनुसार 20 अक्टूबर को नाबालिग पीड़िता ने डभरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वर्ष 2023 में उसकी मुलाकात कोटमी निवासी दीपक कुमार चौहान से हुई थी। आरोप है कि दीपक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब पीड़िता ने शादी की बात कही तो आरोपी टालमटोल करने लगा और अंततः शादी करने से इनकार कर दिया।पीड़िता की शिकायत पर डभरा थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 376(2)(m) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसी दौरान पुलिस को तकनीकी सूचना मिली कि आरोपी कोरबा जिले में छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम को कोरबा भेजा गया, जहां से दीपक कुमार चौहान को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।पुलिस के मुताबिक आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले में पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।