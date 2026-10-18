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छत्तीसगढ़: स्कूली बच्चों की बढ़ी दिवाली की छुट्टी, अब छह दिन बंद रहेंगे स्कूल

Sun, 18 Oct 2026 12:06 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला,बिलासपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,बिलासपुर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Sun, 18 Oct 2026 12:06 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने दिवाली की छुट्टियों में एक दिन की बढ़ोतरी की है। अब प्रदेश के सभी सरकारी, अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों में 6 से 11 नवंबर 2026 तक छह दिन का अवकाश रहेगा। डीएड, बीएड और एमएड महाविद्यालयों में भी संशोधित कार्यक्रम लागू होगा।

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स्कूल की छुट्टी (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : Frepik.com

विस्तार
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छत्तीसगढ़ में दिवाली के त्योहार पर स्कूली विद्यार्थियों और शिक्षकों को इस बार एक दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने दिवाली के अवकाश में संशोधन करते हुए इसे पांच दिन से बढ़ाकर छह दिन कर दिया है। अब प्रदेश के सभी स्कूलों में 6 से 11 नवंबर 2026 तक छुट्टी रहेगी। विभाग ने 16 अक्तूबर को इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया है। यह बदलाव वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर में किया गया है, जिसके तहत पहले 6 से 10 नवंबर तक पांच दिन का अवकाश निर्धारित था।

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पहले पांच दिन की थी छुट्टी, अब छह दिन रहेगा अवकाश

स्कूल शिक्षा विभाग ने इससे पहले 21 सितंबर को शैक्षणिक सत्र का वार्षिक कैलेंडर जारी किया था। इसमें दिवाली के मौके पर 6 से 10 नवंबर 2026 तक कुल पांच दिन की छुट्टी घोषित की गई थी। अब सरकार ने कैलेंडर में आंशिक संशोधन करते हुए अवकाश की अंतिम तारीख एक दिन बढ़ा दी है। नए आदेश के अनुसार, विद्यार्थियों और शिक्षकों को 11 नवंबर तक छुट्टी मिलेगी।

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सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा आदेश

विभाग की ओर से जारी संशोधित निर्देश प्रदेश के सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। इसके अलावा राज्य में संचालित डीएड, बीएड और एमएड महाविद्यालयों में भी दिवाली का अवकाश नए कार्यक्रम के अनुसार ही रहेगा। इस तरह स्कूलों के साथ शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में भी छह दिन की छुट्टी होगी।

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संशोधित कैलेंडर के अनुसार बनानी होगी योजना

दिवाली की छुट्टी एक दिन बढ़ने से विद्यार्थियों और शिक्षकों को त्योहार की तैयारियों के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। अवकाश की तारीखों में बदलाव के बाद सभी संबंधित शैक्षणिक संस्थानों को अपनी आगामी गतिविधियों और शैक्षणिक कार्यक्रमों की योजना संशोधित आदेश के अनुरूप तैयार करनी होगी। विभाग के इस फैसले के बाद प्रदेश के स्कूलों और शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में दिवाली की छुट्टियों का नया कार्यक्रम प्रभावी हो गया है।

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