रायपुर में 101 फीट के रावण का अंत: डिजिटल तकनीक से हुआ दहन; आसमान में दिखा आतिशबाजी का नजारा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Tue, 20 Oct 2026 07:55 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दशहरे के अवसर पर डब्ल्यूआरएस कॉलोनी और ऐतिहासिक रावणभाठा मैदान में 101 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के डब्ल्यूआरएस कॉलोनी और ऐतिहासिक दशहरा मैदान रावणभाठा में 101 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया। इसके साथ ही मेघनाथ और कुम्भकर्ण के 65 फीट के पुतले का दहन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने पुतला दहन किया।
इस दौरान रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा समेत सांसद, मंत्री, विधायक मौजूद रहे। इस दौरान जमकर शानदार, मनमोहक और आकर्षक आतिशबाजी की गई। कोलकाता और मुंबई से आई टीम ने रायपुर में पहली बार डिजिटल तरीके से रावण का दहन किया गया । 145 फीट ऊपर धुआं रहित पटाखे फोड़े गए। ताकि पटाखों की वजह से प्रदूषण न हो।
वहीं रावणभाठा में 65 फीट के रावण का दहन किया गया। मेघनाथ और कुम्भकर्ण के 55 फीट के पुतले का दहन किया गया। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और महंत राम सुंदर दास ने अग्नि देकर दहन किया। यहां पर इस दौरान मनमोहक रामलीला का मंचन किया गया। जबलपुर से आई टीम में आकर्षण आतिशबाजी की। आयोजन स्थल जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा।
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ये भी पढ़ें- रायपुर में विजयादशमी पर गजब की परंपरा: रावण के सामने थम जाती हैं ट्रेनों की रफ्तार, यात्री भी देखते हैं मेला
सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि असत्य पर सत्य का प्रतीक विजयादशमी पर्व हमें बुराई को त्याग कर अच्छाई के मार्ग पर चलने का संदेश देता है।
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इस दौरान रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा समेत सांसद, मंत्री, विधायक मौजूद रहे। इस दौरान जमकर शानदार, मनमोहक और आकर्षक आतिशबाजी की गई। कोलकाता और मुंबई से आई टीम ने रायपुर में पहली बार डिजिटल तरीके से रावण का दहन किया गया । 145 फीट ऊपर धुआं रहित पटाखे फोड़े गए। ताकि पटाखों की वजह से प्रदूषण न हो।
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वहीं रावणभाठा में 65 फीट के रावण का दहन किया गया। मेघनाथ और कुम्भकर्ण के 55 फीट के पुतले का दहन किया गया। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और महंत राम सुंदर दास ने अग्नि देकर दहन किया। यहां पर इस दौरान मनमोहक रामलीला का मंचन किया गया। जबलपुर से आई टीम में आकर्षण आतिशबाजी की। आयोजन स्थल जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा।
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सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि असत्य पर सत्य का प्रतीक विजयादशमी पर्व हमें बुराई को त्याग कर अच्छाई के मार्ग पर चलने का संदेश देता है।