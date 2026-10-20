रायपुर में 101 फीट के रावण का अंत: डिजिटल तकनीक से हुआ दहन; आसमान में दिखा आतिशबाजी का नजारा

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इस दौरान रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा समेत सांसद, मंत्री, विधायक मौजूद रहे। इस दौरान जमकर शानदार, मनमोहक और आकर्षक आतिशबाजी की गई। कोलकाता और मुंबई से आई टीम ने रायपुर में पहली बार डिजिटल तरीके से रावण का दहन किया गया । 145 फीट ऊपर धुआं रहित पटाखे फोड़े गए। ताकि पटाखों की वजह से प्रदूषण न हो।वहीं रावणभाठा में 65 फीट के रावण का दहन किया गया। मेघनाथ और कुम्भकर्ण के 55 फीट के पुतले का दहन किया गया। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और महंत राम सुंदर दास ने अग्नि देकर दहन किया। यहां पर इस दौरान मनमोहक रामलीला का मंचन किया गया। जबलपुर से आई टीम में आकर्षण आतिशबाजी की। आयोजन स्थल जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा।सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि असत्य पर सत्य का प्रतीक विजयादशमी पर्व हमें बुराई को त्याग कर अच्छाई के मार्ग पर चलने का संदेश देता है।