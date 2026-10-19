रायपुर क्राइम न्यूज: नहाते समय चार लड़कियों का बनाया अश्लील वीडियो, आरोपी दो युवक गिरफ्तार, पढ़ें पूरा मामला

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नहाते समय चार लड़कियों का वीडियो बनाने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला गोल बाजार थाने क्षेत्र का है। चार लड़कियों के नहाते समय चोरी-छिपे वीडियो बनाने और उन्हें दोस्तों को भेजने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। घटना की जानकारी मिलने के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने घटना में शामिल नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय प्रक्रिया के तहत वैधानिक कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपियों से तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं।

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पुलिस के मुताबिक, यह पूरा मामला तब सामने आया जब एक पीड़ित लड़की को शक हुआ। उसने गोल बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसने संदेह होने पर लक्की तंगील का मोबाइल फोन जांचा। जांच के दौरान मोबाइल में पीड़ित लड़की के अलावा उसके मोहल्ले की तीन अन्य लड़कियों के नहाते समय के वीडियो मिले। पीड़िता ने जब पड़ताल की तो पता चला कि ये सभी वीडियो एक नाबालिग लड़के ने बाथरूम में चोरी-छिपे बनाए थे। इसके बाद नाबालिग ने इन वीडियो को शास्त्री मार्केट क्षेत्र निवासी अपने दो दोस्तों कृष्णा लंगोटे और लक्की तंगील को भेज दिया था।पीड़ित लड़की की शिकायत के आधार पर गोल बाजार थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 और आईटी एक्ट की धारा 66E के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए नाबालिग और उसके दोनों दोस्तों का पता लगाया। इसके बाद पुलिस ने 19 वर्षीय कृष्णा लंगोटे और 21 वर्षीय लक्की तंगील को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से तीन मोबाइल फोन जब्त किए। वहीं पुलिस ने मामले में शामिल नाबालिग के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की है।