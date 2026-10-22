रेलवे का मेगा ब्लॉक: 24 नवंबर से कई ट्रेनें रद्द, कलिंग उत्कल और साउथ बिहार एक्सप्रेस का बदलेगा रूट

रेलवे द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार टाटानगर-इतवारी ट्रेन 24 व 27 नवंबर, दिसंबर में नौ दिन तथा जनवरी में 1, 5, 8, 12 व 15 तारीख को रद्द रहेगी। नांदेड़-सांतरागाछी ट्रेन 23 व 30 नवंबर, दिसंबर के सभी रविवार और जनवरी में 4 व 11 तारीख को नहीं चलेगी। इसके अलावा सांतरागाछी-नांदेड़ ट्रेन 25 नवंबर, दिसंबर में 2, 9, 16, 23 व 30 और जनवरी में 6 व 13 तारीख को रद्द रहेगी।

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सांतरागाछी-पुणे हमसफर एक्सप्रेस 21 व 28 नवंबर, दिसंबर के सभी शनिवार और जनवरी में 2 व 9 तारीख को निरस्त रहेगी। पुणे-सांतरागाछी हमसफर ट्रेन 23 व 30 नवंबर, दिसंबर के प्रत्येक रविवार तथा जनवरी में 4 व 11 तारीख को नहीं चलेगी। इसके अलावा हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस (17006) 13 दिसंबर 2026 को रद्द रहेगी।

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तिरुपति-रक्सौल एक्सप्रेस (17433) 7 और 14 दिसंबर 2026 को तथा रक्सौल-तिरुपति एक्सप्रेस (17434) 10 और 17 दिसंबर 2026 को पूरी तरह रद्द रहेगी। इसी प्रकार वास्को डी गामा-जसीडीह एक्सप्रेस (17321) 11 दिसंबर 2026 को तथा जसीडीह-वास्को डी गामा एक्सप्रेस (17322) 14 दिसंबर 2026 को रद्द रखी जाएगी।

मेगा ब्लॉक के दौरान रेलवे प्रशासन कलिंग उत्कल एक्सप्रेस और साउथ बिहार एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग से चलाएगा।