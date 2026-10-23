छत्तीसगढ़: पीडब्ल्यूडी सचिव मुकेश कुमार बंसल ने निर्माण कार्यों में कमियों पर जताई नाराजगी, दिए सख्त निर्देश

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सचिव बंसल ने डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम अर्जुनी में निर्माणाधीन दो मंजिला नवीन शासकीय महाविद्यालय भवन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कॉलेज परिसर की लगभग 10 एकड़ जमीन का विधिवत सीमांकन कराने, चारों ओर पिलर लगाने और राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य प्रवेश द्वार और सड़क के स्तर के अंतर को दूर करने तथा दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त रैंप बनाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने भवन में फ्लोरिंग, प्लास्टर और बारिश के पानी की निकासी के लिए डाउन-पाइप की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।डोंगरगांव स्थित पुराने विश्राम गृह का निरीक्षण करते हुए सचिव ने शासकीय परिसरों के बेहतर उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने मुख्य भवन और उपयोगी संरचनाओं की मरम्मत कराकर परिसर को लोक निर्माण विभाग के कार्यालय तथा भंडारण कक्ष के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को जर्जर संरचनाओं को नियमानुसार हटाने और अगले 15 से 20 दिनों के भीतर परिसर का समतलीकरण व साफ-सफाई का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।सचिव ने राजनांदगांव से अंबागढ़ चौकी मार्ग के फोरलेन चौड़ीकरण, ग्राम पैरी नाला में निर्माणाधीन पुल और ग्राम सुखरी से दीवानभेड़ी मार्ग का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क निर्माण में ग्रेन्युलर सब-बेस की मोटाई, सड़क की चौड़ाई और लेवल की जांच कर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए वीडियोग्राफी कराने और अभिलेख संधारित करने को कहा। उन्होंने पैरी नाला पुल में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने रोड मार्किंग, सेंटर लाइन और डिवाइडर के रंग-रोगन में सुधार करने को कहा। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी. के. भतपहरी, दुर्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता एन. के. जयंत, अधीक्षण अभियंता अपर्णा चौरपगार तथा कार्यपालन अभियंता रितु खरे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।