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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   President Droupadi Murmu Raipur CG Visit; unveil 200-rupee commemorative coin at Lok Bhawan

रायपुर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू: सीएम साय ने किया स्वागत, लोकभवन में जारी करेंगी 200 का स्मारक सिक्का

Thu, 22 Oct 2026 01:06 PM IST
Lalit Kumar Singh
Lalit Kumar Singh Lalit Kumar Singh
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:06 PM IST
सार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंची। इस दौरान रायपुर एयरपोर्ट माना में सीएम विष्णुदेव साय ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका, मंत्री विजय शर्मा, मंत्री खुशवंत साहेब, मंत्री राजेश अग्रवाल, मंत्री ओपी चौधरी, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद विजय बघेल समेत अन्य नेता मौजूद रहे।
 

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President Droupadi Murmu Raipur CG Visit; unveil 200-rupee commemorative coin at Lok Bhawan
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते सीएम साय - फोटो : Amar Ujala Digital

विस्तार
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंची। इस दौरान रायपुर एयरपोर्ट माना में सीएम विष्णुदेव साय ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका, मंत्री विजय शर्मा, मंत्री खुशवंत साहेब, मंत्री राजेश अग्रवाल, मंत्री ओपी चौधरी, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद विजय बघेल समेत अन्य नेता मौजूद रहे। राष्ट्रपति लोकभवन में दोपहर एक बजे माता हासी देवी के सम्मान में 200 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगी। 
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शाम चार बजे बूढ़ातालाब स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में नुआखाई पर्व पर आयोजित सेवा सम्मान पर्व एवं युवा प्रबोधन कार्यक्रम में ओडिशा समाज के लोगों को संबोधित कर सम्मानित करेंगी। इसके बाद लोकभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। 23 अक्टूबर को जगदलपुर में आयोजित बस्तर दशहरा के मुरिया दराबर में शिरकत करेंगी।
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बस्तर दशहरा में शामिल होंगी राष्ट्रपति मुर्मू
अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति मुर्मू (23 अक्तूबर को) रायपुर से जगदलपुर के लिए रवाना होंगी। सुबह 11 बजे वह जगदलपुर में प्रसिद्ध मां दंतेश्वरी मंदिर पहुचेंगी। यहां पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लेंगी। इसके बाद दोपहर 12:45 बजे विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार को संबोधित करेंगी।
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राष्ट्रपति कल मुरिया दरबार में होंगी शामिल
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 अक्टूबर को एक दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर आएंगी। इस दौरान वे बस्तर दशहरा की ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े सिरहासार भवन में आयोजित मुरिया दरबार में शामिल होंगी। लालबाग मैदान में आयोजित आमसभा को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मु के प्रस्तावित प्रवास को लेकर जगदलपुर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वन मंत्री केदार कश्यप ने लालबाग मैदान पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने मंच एवं बैठक व्यवस्था, विशिष्ट अतिथियों के लिए निर्धारित दीर्घा, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और आम नागरिकों की सुविधाओं का जायजा लिया। कश्यप ने संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव, महापौर संजय पाण्डे, कमिश्नर डोमन सिंह, पुलिस महानिरीक्षक बीएन मीणा, कलेक्टर आकाश छिकारा और पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 




दो हजार से अधिक जवानों की तैनाती
राष्ट्रपति के दौरे को लेकर राजधानी रायपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दो हजार से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा आईजी और डीआईजी रैंक के अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान चप्पे-चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। जरूरत के मुताबिक, माना एयरपोर्ट से लोकभवन और इंडोर स्टेडियम तक आवागमन के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है। सुरक्षा को लेकर विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। कुछ मार्गों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है।



यहां देखें राष्ट्रपति का शेड्यूल
  • मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 22 अक्टूबर को सुबह 11:20 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचकर राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे।
  • राष्ट्रपति दोपहर 12:45 बजे रायपुर स्थित लोकभवन पहुंचेंगी।
  • माता हासी देवी के सम्मान में 200 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेंगी।
  • शाम 4 बजे इंडोर स्टेडियम में सेवा सम्मान पर्व एवं युवा प्रबोधन कार्यक्रम में होंगी शामिल।
  • लोक भवन रायपुर में रात्रि विश्राम करेंगी। 
  • 23 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगी। 
  • दोपहर 12:45 बजे मुरिया दरबार और बस्तर दशहरा पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगी।
  • इसके बाद वापस दिल्ली के लिये प्रस्थान। 
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