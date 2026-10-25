कांकेर में पास्टर पर गंभीर आरोप: बीमार महिला को बंधक बनाकर धर्मांतरण के लिए दबाव और शोषण का दावा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कांकेर Published by: अमन कोशले Updated Sun, 25 Oct 2026 01:08 PM IST
सार
कांकेर में पास्टर पर बीमार महिला को इलाज का प्रलोभन देकर बंधक बनाने, धर्मांतरण के लिए दबाव डालने और शोषण करने के आरोप लगे हैं। महिला के बेटे की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। पीड़िता अस्पताल में भर्ती है।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक पास्टर पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। पास्टर दिलीप चक्रधारी ने कथित तौर पर बीमारी से जूझ रही एक महिला को इलाज और सुविधाएं दिलाने का प्रलोभन देकर बंधक बना लिया। आरोपी ने पीड़िता को धर्मांतरण के लिए उकसाया और उसका दैहिक शोषण किया। पीड़िता के 15 वर्षीय पुत्र ने इस मामले में सिटी कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।
थाना प्रभारी जितेंद्र साहू ने बताया कि किशोर और ग्रामीणों से शिकायत प्राप्त हुई है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
प्रलोभन और बंधक बनाने का आरोप
शिकायत के अनुसार वर्ष 2021 में पीड़िता के पति राजकुमार साहू की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद महिला की तबीयत लगातार खराब रहने लगी। इस दौरान पड़ोसी अंबिका साहू ने उसका परिचय आरोपी पास्टर दिलीप चक्रधारी से कराया। आरोपी ने महिला की बीमारी ठीक करने और घर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इसके बदले उसने महिला को ईसाई धर्म अपनाने के लिए विवश किया।
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आरोप है कि आरोपी पास्टर ने महिला को अपने घर में बंधक बनाकर रखा और उसे परिजनों के पास लौटने से रोका। विरोध करने पर आरोपी पीड़िता को लगातार धमकियां देता था। शिकायत में 18 अक्तूबर को पुलिस चौकी में एक इकरारनामे पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर कराने का आरोप भी है।
अस्पताल में भर्ती और निष्पक्ष जांच की मांग
पीड़िता की स्थिति बिगड़ने पर उसे कोमलदेव अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के पुत्र के अनुसार 23 अक्तूबर को चिकित्सकों ने जानकारी दी कि महिला के शरीर पर चोट के निशान हैं और फेफड़ों में गंभीर संक्रमण है। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती किया गया है।
पीड़ित किशोर ने आरोपी पास्टर के खिलाफ निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस प्राप्त शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
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थाना प्रभारी जितेंद्र साहू ने बताया कि किशोर और ग्रामीणों से शिकायत प्राप्त हुई है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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प्रलोभन और बंधक बनाने का आरोप
शिकायत के अनुसार वर्ष 2021 में पीड़िता के पति राजकुमार साहू की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद महिला की तबीयत लगातार खराब रहने लगी। इस दौरान पड़ोसी अंबिका साहू ने उसका परिचय आरोपी पास्टर दिलीप चक्रधारी से कराया। आरोपी ने महिला की बीमारी ठीक करने और घर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इसके बदले उसने महिला को ईसाई धर्म अपनाने के लिए विवश किया।
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आरोप है कि आरोपी पास्टर ने महिला को अपने घर में बंधक बनाकर रखा और उसे परिजनों के पास लौटने से रोका। विरोध करने पर आरोपी पीड़िता को लगातार धमकियां देता था। शिकायत में 18 अक्तूबर को पुलिस चौकी में एक इकरारनामे पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर कराने का आरोप भी है।
अस्पताल में भर्ती और निष्पक्ष जांच की मांग
पीड़िता की स्थिति बिगड़ने पर उसे कोमलदेव अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के पुत्र के अनुसार 23 अक्तूबर को चिकित्सकों ने जानकारी दी कि महिला के शरीर पर चोट के निशान हैं और फेफड़ों में गंभीर संक्रमण है। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती किया गया है।
पीड़ित किशोर ने आरोपी पास्टर के खिलाफ निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस प्राप्त शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है।