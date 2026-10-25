कांकेर में पास्टर पर गंभीर आरोप: बीमार महिला को बंधक बनाकर धर्मांतरण के लिए दबाव और शोषण का दावा

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थाना प्रभारी जितेंद्र साहू ने बताया कि किशोर और ग्रामीणों से शिकायत प्राप्त हुई है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।शिकायत के अनुसार वर्ष 2021 में पीड़िता के पति राजकुमार साहू की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद महिला की तबीयत लगातार खराब रहने लगी। इस दौरान पड़ोसी अंबिका साहू ने उसका परिचय आरोपी पास्टर दिलीप चक्रधारी से कराया। आरोपी ने महिला की बीमारी ठीक करने और घर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इसके बदले उसने महिला को ईसाई धर्म अपनाने के लिए विवश किया।आरोप है कि आरोपी पास्टर ने महिला को अपने घर में बंधक बनाकर रखा और उसे परिजनों के पास लौटने से रोका। विरोध करने पर आरोपी पीड़िता को लगातार धमकियां देता था। शिकायत में 18 अक्तूबर को पुलिस चौकी में एक इकरारनामे पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर कराने का आरोप भी है।पीड़िता की स्थिति बिगड़ने पर उसे कोमलदेव अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के पुत्र के अनुसार 23 अक्तूबर को चिकित्सकों ने जानकारी दी कि महिला के शरीर पर चोट के निशान हैं और फेफड़ों में गंभीर संक्रमण है। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती किया गया है।पीड़ित किशोर ने आरोपी पास्टर के खिलाफ निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस प्राप्त शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है।