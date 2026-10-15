छत्तीसगढ़: सरकारी कार्यक्रम-बैठकों में खादी ही पहनेंगे अफसर, ग्रामोद्योग विभाग ने किया अनिवार्य

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विभाग की इस नई पहल का मुख्य ध्येय राज्य में स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाले वस्त्र उत्पादों की बिक्री में तेजी लाना तथा पारंपरिक हस्तशिल्प को संरक्षण देना है। खादी, कोसा और सूती परिधानों की मांग में इजाफा होने से छत्तीसगढ़ के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े बुनकरों, शिल्पकारों तथा कारीगरों को सतत रोजगार के नए अवसर सुलभ होंगे। इसके अतिरिक्त सिलाई गतिविधियों से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूहों को भी नियमित कार्य मिलेगा, जिससे उनकी आजीविका को बल मिलेगा। राज्य अपनी अद्वितीय पारंपरिक कोसा और सूती वस्त्र कला शैली के लिए देश भर में विख्यात है।निर्देशों के अंतर्गत यह व्यवस्था ग्रामोद्योग विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न बोर्डों तथा संस्थाओं में प्रभावी रूप से लागू की जाएगी। इसमें हाथकरघा, रेशम, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, हस्तशिल्प विकास बोर्ड, माटीकला बोर्ड तथा छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर में कार्यरत समस्त अधिकारी और कर्मचारी सम्मिलित हैं। विभाग ने इन सभी संस्थाओं के कार्मिकों को शासकीय आयोजनों व बैठकों में केवल पारंपरिक तथा स्थानीय स्तर पर तैयार वस्त्र पहनने के निर्देश दिए हैं।ग्रामोद्योग विभाग इस व्यवस्था का दायरा बढ़ाते हुए इसे राज्य, संभाग, जिला और विकासखंड स्तर के शासकीय कार्यालयों तक विस्तारित करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत विभाग ने सभी स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक दिन हाथकरघा और खादी ग्रामोद्योग द्वारा तैयार वस्त्रों को धारण करने का सुझाव दिया है। विभागीय बैठकों और शासकीय कार्यक्रमों में स्थानीय परिधानों को प्राथमिकता मिलने से जनसामान्य में भी इनके प्रति आकर्षण बढ़ेगा और राज्य की कला व संस्कृति को सम्मान प्राप्त होगा।