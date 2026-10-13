छत्तीसगढ़: स्कूल में नहीं हैं शिक्षक…परेशान दृष्टि एवं श्रवण बाधित बच्चे बस्तर में सड़क पर उतरे

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आड़ावाल के इस विशेष विद्यालय में शिक्षक न होने से बच्चों का अध्ययन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। छात्र-छात्राएं अपनी इस परेशानी को लेकर पहले भी आवाज उठा चुके हैं। विद्यार्थियों ने कुछ समय पूर्व जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक तैनात करने का अनुरोध किया था। इसके बाद भी प्रशासन और संबंधित विभाग ने समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला। लंबे इंतजार के बाद भी जब स्थितियां नहीं सुधरीं, तो विद्यार्थियों का असंतोष बढ़ गया और वे आंदोलन का रास्ता चुनने को विवश हो गए।विद्यार्थियों के अचानक सड़क पर उतरकर विरोध जताने से विद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही स्कूल के अन्य शिक्षक तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बच्चों को शांत कराने और समझा-बुझाकर वापस परिसर के भीतर लाने का प्रयास शुरू कर दिया।विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में अध्यापकों का मार्गदर्शन बेहद अहम होता है। दृष्टि एवं श्रवण बाधित बच्चों के लिए उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार पठन-पाठन और संवाद की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। ऐसे में विद्यालय में अध्यापकों की कमी दूर कर पढ़ाई की नियमित व्यवस्था बनाना जरूरी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस संवेदनशील मसले पर कितनी शीघ्रता से ध्यान देता है और स्कूल में शिक्षकों की तैनाती के लिए क्या कदम उठाता है।