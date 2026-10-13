रायपुर: मुख्यमंत्री आवास के बाहर उपद्रवी ने की तोड़फोड़, आरोपी हिरासत में

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मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री आवास के मुख्य गेट से कुछ दूरी पर एक अज्ञात व्यक्ति ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा करते हुए उसने वहां पार्क की गई गाड़ियों के शीशे तोड़ना शुरू कर दिया। अचानक हुई इस तोड़फोड़ को देखकर मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने और अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। इस दौरान उपद्रवी शख्स और सुरक्षा कर्मियों के बीच काफी देर तक झूमाझटकी तथा खींचतान चलती रही। वहां तेज शोरगुल सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जुटने लगी। सुबह की सैर पर निकले नागरिकों और पास में चाय-पान का ठेला लगाने वाले लोगों ने भी इस हंगामे का पूरा नजारा देखा।सुरक्षा कर्मियों और पुलिस अधिकारियों को उपद्रवी व्यक्ति पर काबू पाने के लिए काफी देर तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। घटना के दौरान घटनास्थल पर मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने मोबाइल से पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वहां अचानक तेज शोरगुल सुनाई देने लगा था। कुछ लोगों ने इस दौरान गोली चलने जैसी आवाज सुनने की बात भी कही। हालांकि प्रशासन या पुलिस की तरफ से गोली चलने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।सूचना पाकर सिविल लाइन थाने से पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में लेकर उसके विरुद्ध वैधानिक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि आरोपी व्यक्ति की पहचान, उसके हंगामा करने के पीछे के वास्तविक कारणों और घटना से जुड़ी अन्य परिस्थितियों के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री आवास जैसे अत्यंत संवेदनशील स्थान के ठीक बाहर हुई इस घटना से सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठने लगे हैं।