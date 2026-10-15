छत्तीसगढ़ में तेंदुए का आतंक: दो गांवों में सात लोगों पर हमला, गंभीर घायलों को जिला अस्पताल किया रेफर

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एक फॉरेस्ट अधिकारी ने बताया कि बुधवार देर रात धमतरी जिले के कारीपानी गांव में तीन गांववाले घायल हो गए, जबकि गुरुवार सुबह कोंडागांव जिले के पास के बस्तर बुदरा गांव में चार और लोग घायल हो गए। उन्होंने यह भी बताया कि इन दोनों जगहों पर हमला करने वाला तेंदुआ एक ही था।तेंदुआ सबसे पहले कारीपानी के पास बहिगांव में देखा गया था, जो उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के सीतानदी इलाके में आता है। उन्होंने बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बुधवार को जानवर को पकड़ने की कोशिश शुरू की थी, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाया।उन्होंने बताया कि तेंदुआ बुधवार देर रात कारीपानी गांव में घुसा और उर्मिला बाई मरकाम (60) पर हमला कर दिया, जब वह कुछ शोर सुनकर अपने घर से बाहर निकलीं।उनके भाई, सुंदर लाल नेताम (60) उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन उन पर भी हमला कर दिया गया। अधिकारी ने बताया कि मौके पर पहुंची एक पड़ोसी, मनई बाई भी घायल हो गई।तीनों घायल गांववालों को एम्बुलेंस से नगरी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि शुरुआती इलाज के बाद, मरकाम और नेताम को उनकी गंभीर हालत के कारण आगे के इलाज के लिए धमतरी के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि मनई बाई का इलाज नगरी अस्पताल में चल रहा है।इसके बाद, तेंदुआ टाइगर रिजर्व से सटे जंगली इलाके में बसे बस्तर बुदरा गांव में घुस गया और चार गांववालों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। अधिकारी ने बताया कि घायल लोगों को फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया।उन्होंने बताया कि सीनियर फॉरेस्ट अधिकारी प्रभावित इलाकों में पहुंच गए हैं, और तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं, और उसकी हरकतों पर नज़र रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।