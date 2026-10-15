फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Leopard attacks seven people in two villages, seriously injured referred to district hospital

छत्तीसगढ़ में तेंदुए का आतंक: दो गांवों में सात लोगों पर हमला, गंभीर घायलों को जिला अस्पताल किया रेफर

Thu, 15 Oct 2026 04:56 PM IST
अमन कोशले PTI
PTI Published by: अमन कोशले Updated Thu, 15 Oct 2026 04:56 PM IST
सार

जिले की सीमा पर स्थित कारीपानी और बस्तर बुदरा गांव में तेंदुए के हमले से सात ग्रामीण घायल हो गए। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वन विभाग ड्रोन की मदद से निगरानी कर तेंदुए को पकड़ने में जुटा है।

विज्ञापन
Leopard attacks seven people in two villages, seriously injured referred to district hospital
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

छत्तीसगढ़ के धमतरी और कोंडागांव जिलों की सीमा पर बसे दो गांवों में तेंदुए के हमले में सात लोग घायल हो गए, यह जानकारी गुरुवार को फॉरेस्ट अधिकारियों ने दी।
विज्ञापन


एक फॉरेस्ट अधिकारी ने बताया कि बुधवार देर रात धमतरी जिले के कारीपानी गांव में तीन गांववाले घायल हो गए, जबकि गुरुवार सुबह कोंडागांव जिले के पास के बस्तर बुदरा गांव में चार और लोग घायल हो गए। उन्होंने यह भी बताया कि इन दोनों जगहों पर हमला करने वाला तेंदुआ एक ही था।
विज्ञापन


तेंदुआ सबसे पहले कारीपानी के पास बहिगांव में देखा गया था, जो उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के सीतानदी इलाके में आता है। उन्होंने बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बुधवार को जानवर को पकड़ने की कोशिश शुरू की थी, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि तेंदुआ बुधवार देर रात कारीपानी गांव में घुसा और उर्मिला बाई मरकाम (60) पर हमला कर दिया, जब वह कुछ शोर सुनकर अपने घर से बाहर निकलीं।

उनके भाई, सुंदर लाल नेताम (60) उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन उन पर भी हमला कर दिया गया। अधिकारी ने बताया कि मौके पर पहुंची एक पड़ोसी, मनई बाई भी घायल हो गई।

तीनों घायल गांववालों को एम्बुलेंस से नगरी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि शुरुआती इलाज के बाद, मरकाम और नेताम को उनकी गंभीर हालत के कारण आगे के इलाज के लिए धमतरी के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि मनई बाई का इलाज नगरी अस्पताल में चल रहा है।

इसके बाद, तेंदुआ टाइगर रिजर्व से सटे जंगली इलाके में बसे बस्तर बुदरा गांव में घुस गया और चार गांववालों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। अधिकारी ने बताया कि घायल लोगों को फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया।


उन्होंने बताया कि सीनियर फॉरेस्ट अधिकारी प्रभावित इलाकों में पहुंच गए हैं, और तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं, और उसकी हरकतों पर नज़र रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed