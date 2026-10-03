कोरबा में ट्रक मालिकों का आंदोलन टला: भाड़ा दर पर बनी सहमति, एसईसीएल ने सड़क और पार्किंग सुधारने का दिया भरोसा

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ट्रक मालिक यूनियन के सदस्यों ने बताया कि फैक्ट्री मालिकों और ट्रांसपोर्टरों (लिफ्टरों) की ओर से लगातार कम भाड़ा दिया जा रहा था, जिससे उनका आर्थिक शोषण हो रहा था। डीजल, टायर, किस्त और मेंटेनेंस का खर्च कई गुना बढ़ गया है, लेकिन भाड़ा नहीं बढ़ रहा है। इसके अलावा खदान की जर्जर सड़कों और पार्किंग की अव्यवस्था को लेकर भी यूनियन में भारी आक्रोश था। दोयघाट ट्रक एंड ट्रेलर मालिक संघ के तत्वावधान में चल रहे धरने में ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रेसिडेंट बाबा ठाकुर ने कहा, 'कई वर्षों से भाड़ा कम होता जा रहा है। बाकी चीजों का भाड़ा बढ़ चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन हमारा भाड़ा नहीं बढ़ रहा। अभी शांतिपूर्वक बैठे हैं, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। टेंट खड़े रहेंगे और गाड़ियों की एंट्री बंद की जाएगी।' एक अन्य गाड़ी मालिक ने बताया, 'महंगाई इतनी बढ़ गई है और गाड़ी मालिक सिर्फ जूझ रहा है। अत्याचार और शोषण हो रहा है। फाइनेंस के दबाव में कई गाड़ी मालिक आत्महत्या तक कर रहे हैं। हम पाली में अपनी बात रखने आए हैं।'यूनियन ने बताया कि धरना प्रदर्शन के दौरान लिफ्टरों के साथ बैठक हुई। बैठक में लिफ्टरों ने तय भाड़ा दरों को मान लिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो तय किया गया है, वह कल से लागू हो जाएगा।इसके बाद यूनियन के पदाधिकारी एसईसीएल प्रबंधन के पास भी गए। वहां खदान की खराब सड़कों की मरम्मत और पार्किंग व्यवस्था को सुधारने को लेकर चर्चा हुई। एसईसीएल प्रबंधन ने भी सड़कों को सुधारने और पार्किंग व्यवस्था बनाने पर सहमति प्रदान की है।ये भी पढ़ें-दोनों पक्षों से सहमति मिलने के बाद ट्रक मालिक संघ ने आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया है। यूनियन ने कहा कि यदि तय निर्णय कल से लागू होते हैं तो चक्काजाम नहीं होगा। तीन अक्तूबर को मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन कोल परिवहन पूरी तरह बंद करने की चेतावनी दी गई थी, जो फिलहाल टल गई है।