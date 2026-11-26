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प्रार्थी आयुष कुमार ने 24 नवंबर 2026 को कटघोरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी कंपनी सासा इंटरप्रायसेस के नाम पर पंजीकृत जॉन डीयर 5210 4WD गियरप्रो ट्रैक्टर चोरी हो गया था। यह ट्रैक्टर तिवेंचा कंपनी की बिहंसा रेलवे लाइन निर्माण स्थल पर लगाया गया था। 4 नवंबर को दिवाली से पहले ट्रैक्टर में खराबी आ गई थी। इसे निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन बिंझरा ब्रिज नंबर 26 के पास खड़ा किया गया था। चालक और श्रमिक छुट्टी पर अपने घर चले गए थे। 22 नवंबर को काम पर लौटने पर ट्रैक्टर मौके से गायब मिला। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल टीम गठित की।विवेचना के दौरान निगरानी कैमरे के फुटेज और मुखबिर की सूचना से पुलिस को अहम सुराग मिला। पता चला कि निर्माणाधीन रेलवे साइडिंग में कार्यरत शिवा कृति कंपनी में ट्रैक्टर चलाने वाले रमेश केंवट को देखा गया था। उसे 4-5 दिन पहले एक जॉन डीयर ट्रैक्टर को जटगा की ओर ले जाते हुए देखा गया था। पुलिस टीम ग्राम बिंझरा पहुंची और संदेही रमेश कुमार केंवट को हिरासत में लिया।कड़ाई से पूछताछ में आरोपी रमेश कुमार केंवट ने अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि बिना चाबी के ट्रैक्टर सीधे चालू कर हल्की मरम्मत कर चोरी की थी। आरोपी ने इसे पेण्ड्रा के पास ग्राम गिरारी बस्ती के भरी टिकरा में छिपाया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस पेण्ड्रा पहुंची और चोरी गया ट्रैक्टर बरामद कर लिया। रमेश केंवट मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का निवासी है, उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है; गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।