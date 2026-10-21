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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Five killed, two injured in four road accidents in 24 hours in Korba; speeding and intoxication blamed,

कोरबा में विजयदशमी पर मातम: 24 घंटे में सड़क हादसों में पांच लोगों की मौत, दो गंभीर घायल

Wed, 21 Oct 2026 03:15 PM IST
कोरबा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Wed, 21 Oct 2026 03:15 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में विजयदशमी के दौरान 24 घंटे में चार अलग-अलग सड़क हादसों में पांच लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस फरार वाहनों की तलाश कर रही है।
 

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Five killed, two injured in four road accidents in 24 hours in Korba; speeding and intoxication blamed,
कोरबा में 24 घंटे में चार सड़क हादसे - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जिले में विजयदशमी पर्व मातम में बदल गया। 24 घंटे के भीतर 4 अलग-अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी हादसों की वजह तेज रफ्तार और नशा बताई जा रही है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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कटघोरा में ट्रेलर की चपेट में आने से दुकानदार की मौत
पहला हादसा कटघोरा थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम को हुआ। छुरी हाईस्कूल के सामने ट्रेलर की चपेट में आने से दर्री निवासी राकेश कुमार रजक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राकेश कटघोरा में अपनी मोबाइल दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया।
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दशहरा मेला देखकर लौट रहे युवक को बस ने कुचला
दूसरा हादसा भी कटघोरा क्षेत्र में मंगलवार रात को हुआ। जुराली निवासी रवि गौड़ा दशहरा मेला देखकर अपने साथी के साथ लौट रहा था, तभी बस ने उसे चपेट में ले लिया। इस हादसे में रवि गौड़ा की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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बाइक टोचन कर लौट रहे युवकों को ट्रक ने मारी टक्कर
तीसरा हादसा बुधवार सुबह बरपाली के भालू मोड़ पर हुआ। बाइक को टोचन कर लौट रहे युवकों को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में भी एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी।

इलेक्ट्रिक स्कूटी सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत
चौथा हादसा करतला थाना क्षेत्र के रामपुर-नोनबिर्रा मुख्य मार्ग पर मंगलवार शाम करीब 5 बजे हुआ। यहां इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार दो युवकों को तेज रफ्तार भारी वाहन ने चपेट में ले लिया। मृतकों की पहचान 24 वर्षीय यशवंत गुप्ता और 20 वर्षीय शुभम गुप्ता के रूप में हुई है। दोनों एक ही परिवार के थे। वे नोनबिर्रा में दुर्गा विसर्जन के बाद पंडित के यहां सामान छोड़कर लौट रहे थे।


फरार वाहनों की तलाश जारी
इन सभी मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि कटघोरा थाना क्षेत्र में तीन हादसों में तीन लोगों की मौत हुई है, वहीं करतला में दो युवकों की जान गई है। सभी मामलों की जांच की जा रही है। हादसों में शामिल फरार वाहनों की तलाश जारी है।

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