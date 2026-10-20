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कोरबा: दुर्गा पंडाल देखने गया था परिवार, सूने मकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

Tue, 20 Oct 2026 10:25 AM IST
कोरबा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Tue, 20 Oct 2026 10:25 AM IST
सार

दुर्गा पंडाल देखने गए परिवार के सूने मकान में भीषण आग लग गई। धुआं देखकर राहगीरों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। दमकलकर्मियों ने दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया और गैस सिलेंडर बाहर निकालकर बड़ा हादसा टाल दिया।

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Korba: Fire Engulfs Locked House, Firefighters Rescue Gas Cylinder; No Casualties Reported
आग बुझाने में जुटे दमकलकर्मी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बालको थाना क्षेत्र के संजय नगर में एक सूने मकान में भीषण आग लग गई। आग इलेक्ट्रिक बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना के समय पूरा परिवार दुर्गा पंडाल देखने बाहर गया हुआ था और घर पर ताला लगा था। गनीमत रही कि समय रहते गैस सिलेंडर को बाहर निकाल लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।
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जानकारी के अनुसार संजय नगर निवासी का परिवार दुर्गा पंडाल देखने गया था। घर में ताला लगा हुआ था। इसी दौरान अचानक घर से धुआं और आग की लपटें निकलने लगीं। राहगीरों ने घर से धुआं उठता देखा तो तुरंत बालको थाना पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। साथ ही मकान मालिक को फोन कर जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही परिवार भी मौके पर पहुंचा।
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आग की सूचना पर बालको थाना पुलिस और बालको नगर का दमकल वाहन तुरंत मौके पर पहुंचा। घर में ताला लगा होने के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। पुलिस और दमकलकर्मियों ने घर का दरवाजा और खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया और जान जोखिम में डालकर किसी तरह किचन में रखे गैस सिलेंडर को बाहर निकाला, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अगर समय पर राहगीरों की नजर नहीं पड़ती और दमकल टीम नहीं पहुंचती तो आग पूरे मोहल्ले में फैल सकती थी। फिलहाल आग से घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बालको थाना पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण इलेक्ट्रिक बोर्ड में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। मकान मालिक के बयान के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है। आग से किसी जनहानि की सूचना नहीं है लेकिन घर का अधिकांश सामान पूरी तरह खाक हो गया है।

 

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