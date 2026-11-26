दिव्यांग छात्रावास में छात्रों से स्कूटी धुलवाने का वीडियो वायरल, विभाग ने अधीक्षिका को नोटिस देकर मांगा जवाब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Thu, 26 Nov 2026 04:04 PM IST
सार
उमंग दिव्यांग विद्यालय सह छात्रावास में छात्रों से अधीक्षिका की स्कूटी धुलवाने का वीडियो वायरल हुआ है। समाज कल्याण विभाग ने अधीक्षिका को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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विस्तार
कोरबा शहर के डिंगापुर क्षेत्र में संचालित उमंग 50 सीटर दिव्यांग विद्यालय सह छात्रावास से जुड़ा एक बेहद शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिव्यांग छात्र अधीक्षक की स्कूटी धोते हुए नजर आ रहे हैं। मामला सामने आने के बाद विद्यालय की अधीक्षक मीना सोनी की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
बताया जा रहा है कि उमंग विशेष विद्यालय से जुड़े दो वीडियो सामने आए हैं। पहले वीडियो में एक दिव्यांग बच्चा स्कूटी धोता दिख रहा है, वहीं दूसरे वीडियो में स्कूल ड्रेस पहने दो बच्चे स्कूटी की सफाई करते नजर आ रहे हैं। आरोप है की छात्रों से लगभग रोजाना अपने निजी दुपहिया वाहन की धुलाई और सफाई कराई जाती है। उमंग विशेष विद्यालय सह छात्रावास में करीब 50 दिव्यांग छात्र अध्ययनरत और निवासरत हैं, जो पूरी तरह से संस्था पर निर्भर हैं।
उमंग विशेष विद्यालय सह छात्रावास का संचालन समाज कल्याण विभाग, कोरबा द्वारा किया जाता है। ऐसे में शासकीय संस्था में दिव्यांग बच्चों से निजी काम कराए जाने का मामला सामने आने के बाद विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। दिव्यांग बच्चों के अधिकारों और उनकी गरिमा से जुड़ा यह मामला अब चर्चा का विषय बन गया है।
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मामले से संबंधित वीडियो सामने आने के बाद समाज कल्याण विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। विभाग के अधिकारी हरीश सक्सेना ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद अधीक्षक मीना सोनी को कार्यालय बुलाकर पूछताछ की गई। अधीक्षिका ने सफाई में कहा कि कूट रचना के तहत कुछ कर्मचारियों द्वारा ही बच्चों से उसकी गाड़ी धुलवाई गई और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया।
अधिकारी ने बताया कि फिलहाल अधीक्षिका मीना सोनी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब आने और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया कि यदि आरोप सही पाए गए तो सख्त कदम उठाए जाएंगे।
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बताया जा रहा है कि उमंग विशेष विद्यालय से जुड़े दो वीडियो सामने आए हैं। पहले वीडियो में एक दिव्यांग बच्चा स्कूटी धोता दिख रहा है, वहीं दूसरे वीडियो में स्कूल ड्रेस पहने दो बच्चे स्कूटी की सफाई करते नजर आ रहे हैं। आरोप है की छात्रों से लगभग रोजाना अपने निजी दुपहिया वाहन की धुलाई और सफाई कराई जाती है। उमंग विशेष विद्यालय सह छात्रावास में करीब 50 दिव्यांग छात्र अध्ययनरत और निवासरत हैं, जो पूरी तरह से संस्था पर निर्भर हैं।
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उमंग विशेष विद्यालय सह छात्रावास का संचालन समाज कल्याण विभाग, कोरबा द्वारा किया जाता है। ऐसे में शासकीय संस्था में दिव्यांग बच्चों से निजी काम कराए जाने का मामला सामने आने के बाद विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। दिव्यांग बच्चों के अधिकारों और उनकी गरिमा से जुड़ा यह मामला अब चर्चा का विषय बन गया है।
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मामले से संबंधित वीडियो सामने आने के बाद समाज कल्याण विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। विभाग के अधिकारी हरीश सक्सेना ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद अधीक्षक मीना सोनी को कार्यालय बुलाकर पूछताछ की गई। अधीक्षिका ने सफाई में कहा कि कूट रचना के तहत कुछ कर्मचारियों द्वारा ही बच्चों से उसकी गाड़ी धुलवाई गई और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया।
अधिकारी ने बताया कि फिलहाल अधीक्षिका मीना सोनी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब आने और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया कि यदि आरोप सही पाए गए तो सख्त कदम उठाए जाएंगे।