सीजी: कोरबा में सट्टा-पट्टी पर पुलिस की दबिश, 7 आरोपी गिरफ्तार; नकदी और रजिस्टर जब्त
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Thu, 26 Nov 2026 04:17 PM IST
सार
पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में कोतवाली पुलिस ने सट्टा-पट्टी लिखकर जुआ खिलाने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। नकदी, डायरियां, रजिस्टर और मोबाइल स्क्रीनशॉट जब्त किए गए।
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विस्तार
कोरबा पुलिस ने अवैध सट्टे और जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत हुई। कोतवाली पुलिस ने पुराना बस स्टैंड क्षेत्र से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना थी कि पुराना बस स्टैंड और आसपास के इलाकों में खुलेआम सट्टा खिलाया जा रहा है। इस पर कोतवाली पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर एक साथ दबिश दी। मौके से अवैध सट्टा खिलाते हुए कुल 7 लोगों को पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से 1,350 रुपये नकद जब्त किए गए। सट्टा-पट्टी लिखी डायरियां, रजिस्टर, कॉपियां, पेन भी मिले। मोबाइल में सट्टा संबंधी स्क्रीनशॉट सहित अन्य सामग्री भी जब्त की गई। सभी आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 की धारा 6(क) के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।
पकड़े गए आरोपी
पकड़े गए आरोपियों में चिंटू केवट (21 वर्ष) और सुजल चौहान (20 वर्ष) शामिल हैं। मेवालाल चौहान (38 वर्ष) और भानु यादव (21 वर्ष) भी गिरफ्तार हुए हैं। घासीदास (56 वर्ष) और पप्पू सिंह (55 वर्ष) को भी पकड़ा गया है। भंवर सिंह केवट (58 वर्ष) भी इस कार्रवाई में गिरफ्तार हुआ है।
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पुलिस की आगे की कार्रवाई
कोरबा पुलिस ने बताया कि जिले में अवैध गतिविधियों पर लगातार अंकुश लगाया जा रहा है। पुराना बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सट्टा खिलाने से नागरिकों को परेशानी हो रही थी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अवैध सट्टा खिलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे तत्वों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यह अभियान अवैध सट्टा, जुआ और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए है।
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पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना थी कि पुराना बस स्टैंड और आसपास के इलाकों में खुलेआम सट्टा खिलाया जा रहा है। इस पर कोतवाली पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर एक साथ दबिश दी। मौके से अवैध सट्टा खिलाते हुए कुल 7 लोगों को पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से 1,350 रुपये नकद जब्त किए गए। सट्टा-पट्टी लिखी डायरियां, रजिस्टर, कॉपियां, पेन भी मिले। मोबाइल में सट्टा संबंधी स्क्रीनशॉट सहित अन्य सामग्री भी जब्त की गई। सभी आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 की धारा 6(क) के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।
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पकड़े गए आरोपी
पकड़े गए आरोपियों में चिंटू केवट (21 वर्ष) और सुजल चौहान (20 वर्ष) शामिल हैं। मेवालाल चौहान (38 वर्ष) और भानु यादव (21 वर्ष) भी गिरफ्तार हुए हैं। घासीदास (56 वर्ष) और पप्पू सिंह (55 वर्ष) को भी पकड़ा गया है। भंवर सिंह केवट (58 वर्ष) भी इस कार्रवाई में गिरफ्तार हुआ है।
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पुलिस की आगे की कार्रवाई
कोरबा पुलिस ने बताया कि जिले में अवैध गतिविधियों पर लगातार अंकुश लगाया जा रहा है। पुराना बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सट्टा खिलाने से नागरिकों को परेशानी हो रही थी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अवैध सट्टा खिलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे तत्वों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यह अभियान अवैध सट्टा, जुआ और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए है।