कोरबा: कबाड़ से लदा बेकाबू ट्रक मकान में घुसा, सोते परिवार की बची जान; 7 लाख का कबाड़ जब्त
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Tue, 24 Nov 2026 05:39 PM IST
सार
तेज रफ्तार कबाड़ से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर एक मकान में जा घुसा। हादसे के वक्त घर में सो रहे लोग बाल-बाल बच गए, जबकि मकान को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने 20,860 किलो कबाड़ से लदे ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में लिया है।
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विस्तार
कोरबा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के राताखार स्थित बजरंग चौक मुख्य मार्ग पर देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। कबाड़ से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक मकान में जा घुसा। हादसे के वक्त घर में सो रहे लोग बाल-बाल बच गए, जिससे एक बड़ा नुकसान टल गया। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
यह घटना देर रात की है, जब कबाड़ से भरा ट्रक बजरंग चौक मुख्य मार्ग से गुजर रहा था। अचानक चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और ट्रक सीधे घर में घुस गया। जोरदार टक्कर की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। मौके पर तुरंत लोगों की भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही कि ट्रक घर के बाहरी हिस्से से टकराया, जिससे अंदर सो रहे लोगों की जान बच गई। हालांकि, इस हादसे में मकान को काफी नुकसान पहुंचा है। हादसे के तुरंत बाद ट्रक का चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल कोतवाली थाना पुलिस को इस बारे में सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास तलाश कर चालक मनोज सिंह को हिरासत में ले लिया।
कबाड़ का वजन और कीमत
बताया जा रहा है कि ट्रक में भारी मात्रा में कबाड़ भरा हुआ था। इस कबाड़ का कुल वजन 20 हजार 860 किलो बताया गया है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख रुपये आंकी जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में यह कबाड़ कहां से लोड किया गया था, यह स्पष्ट नहीं है। साथ ही, इसे कहां खपाने ले जाया जा रहा था, यह भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस संबंध में सभी पहलुओं पर गहन जांच कर रही है।
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पुलिस की कार्रवाई
हादसे के बाद ट्रक घर में बुरी तरह से फंसा हुआ था। काफी मशक्कत के बाद दूसरे चालक की मदद से ट्रक को घर से बाहर निकाला गया। इसके बाद ट्रक को जब्त कर कोतवाली थाना लाया गया। कोतवाली थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने बताया कि राताखार में ट्रक के घर में घुसने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन को जब्त किया और चालक को भी पकड़ लिया। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और कबाड़ के स्रोत की भी जांच हो रही है।
बस्ती वासियों की मांग
फिलहाल, पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बस्ती वासियों ने इस घटना के बाद अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने रात के समय भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है। यह मांग क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ऐसे हादसे दोबारा न हों, इसके लिए यह आवश्यक है।
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यह घटना देर रात की है, जब कबाड़ से भरा ट्रक बजरंग चौक मुख्य मार्ग से गुजर रहा था। अचानक चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और ट्रक सीधे घर में घुस गया। जोरदार टक्कर की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। मौके पर तुरंत लोगों की भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही कि ट्रक घर के बाहरी हिस्से से टकराया, जिससे अंदर सो रहे लोगों की जान बच गई। हालांकि, इस हादसे में मकान को काफी नुकसान पहुंचा है। हादसे के तुरंत बाद ट्रक का चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल कोतवाली थाना पुलिस को इस बारे में सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास तलाश कर चालक मनोज सिंह को हिरासत में ले लिया।
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कबाड़ का वजन और कीमत
बताया जा रहा है कि ट्रक में भारी मात्रा में कबाड़ भरा हुआ था। इस कबाड़ का कुल वजन 20 हजार 860 किलो बताया गया है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख रुपये आंकी जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में यह कबाड़ कहां से लोड किया गया था, यह स्पष्ट नहीं है। साथ ही, इसे कहां खपाने ले जाया जा रहा था, यह भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस संबंध में सभी पहलुओं पर गहन जांच कर रही है।
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पुलिस की कार्रवाई
हादसे के बाद ट्रक घर में बुरी तरह से फंसा हुआ था। काफी मशक्कत के बाद दूसरे चालक की मदद से ट्रक को घर से बाहर निकाला गया। इसके बाद ट्रक को जब्त कर कोतवाली थाना लाया गया। कोतवाली थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने बताया कि राताखार में ट्रक के घर में घुसने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन को जब्त किया और चालक को भी पकड़ लिया। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और कबाड़ के स्रोत की भी जांच हो रही है।
बस्ती वासियों की मांग
फिलहाल, पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बस्ती वासियों ने इस घटना के बाद अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने रात के समय भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है। यह मांग क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ऐसे हादसे दोबारा न हों, इसके लिए यह आवश्यक है।