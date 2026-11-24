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यह घटना देर रात की है, जब कबाड़ से भरा ट्रक बजरंग चौक मुख्य मार्ग से गुजर रहा था। अचानक चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और ट्रक सीधे घर में घुस गया। जोरदार टक्कर की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। मौके पर तुरंत लोगों की भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही कि ट्रक घर के बाहरी हिस्से से टकराया, जिससे अंदर सो रहे लोगों की जान बच गई। हालांकि, इस हादसे में मकान को काफी नुकसान पहुंचा है। हादसे के तुरंत बाद ट्रक का चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल कोतवाली थाना पुलिस को इस बारे में सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास तलाश कर चालक मनोज सिंह को हिरासत में ले लिया।बताया जा रहा है कि ट्रक में भारी मात्रा में कबाड़ भरा हुआ था। इस कबाड़ का कुल वजन 20 हजार 860 किलो बताया गया है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख रुपये आंकी जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में यह कबाड़ कहां से लोड किया गया था, यह स्पष्ट नहीं है। साथ ही, इसे कहां खपाने ले जाया जा रहा था, यह भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस संबंध में सभी पहलुओं पर गहन जांच कर रही है।हादसे के बाद ट्रक घर में बुरी तरह से फंसा हुआ था। काफी मशक्कत के बाद दूसरे चालक की मदद से ट्रक को घर से बाहर निकाला गया। इसके बाद ट्रक को जब्त कर कोतवाली थाना लाया गया। कोतवाली थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने बताया कि राताखार में ट्रक के घर में घुसने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन को जब्त किया और चालक को भी पकड़ लिया। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और कबाड़ के स्रोत की भी जांच हो रही है।फिलहाल, पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बस्ती वासियों ने इस घटना के बाद अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने रात के समय भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है। यह मांग क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ऐसे हादसे दोबारा न हों, इसके लिए यह आवश्यक है।