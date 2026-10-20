कोरबा: राशन लेने निकली 7 साल की मासूम बच्ची रहस्यमय ढंग से लापता, पुलिस और परिजन तलाश में जुटे

जिले के रजगामार ग्राम पंचायत अंतर्गत रजगामार बस्ती में संचालित करीम पोल्ट्री फार्म में रहने वाले परिवार की 7 वर्षीय बच्ची लापता हो गई है। सूचना मिलते ही बालको थाना अंतर्गत रजगामार चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार प्रकाश जोशी मूल रूप से जिला सक्ती के ग्राम फगुरम के निवासी हैं। वे करीब 4 माह पहले अपने 4 बच्चों के साथ परिवार का पालन-पोषण करने के लिए कोरबा जिले के रजगामार आए थे और यहां करीम पोल्ट्री फार्म में काम करते हुए रह रहे हैं।

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पिता प्रकाश जोशी ने बताया कि 19 अक्टूबर को दोपहर करीब डेढ़ बजे उन्होंने अपनी 7 वर्षीय बेटी भव्या जोशी को नजदीक स्थित राशन दुकान से घरेलू उपयोग का सामान लाने के लिए भेजा था। बच्ची के काफी देर तक वापस नहीं आने पर पिता को चिंता हुई और उन्होंने आसपास तलाश शुरू की। गांव और आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन करने पर भी बच्ची का कहीं पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों ने घटना की शिकायत रजगामार चौकी में दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने परिजनों से बच्ची के हुलिये के बारे में जानकारी ली और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। राशन दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।बच्ची के लापता होने से परिवार में दहशत और चिंता का माहौल है। रजगामार बस्ती में भी घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने ग्रामीणों और आसपास के लोगों से अपील की है कि बच्ची के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर तुरंत रजगामार चौकी या बालको थाने को सूचित करें।इस मामले में कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि बच्ची की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीम लगातार तलाश में जुटी है और सभी संभावित ठिकानों पर पतासाजी की जा रही है। जल्द ही बच्ची को सकुशल बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और बच्ची की तलाश जारी है।