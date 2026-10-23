बलौदाबाजार: वरिष्ठ अधिकारी से अभद्रता करना पड़ा भारी, उप संचालक ए.एल. बांधे निलंबित

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आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा के भेजे गए ज्ञापन के आधार पर की गई है। समीक्षा बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिकारी के साथ अनुचित व्यवहार तथा अशोभनीय भाषा के प्रयोग को छत्तीसगढ़ शासन ने अत्यधिक गंभीरता से लिया। शासन ने संबंधित अधिकारी के इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन माना है। इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत उप संचालक के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है।छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के अवर सचिव ने यह निलंबन आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान उप संचालक ए.एल. बांधे का नया मुख्यालय नवा रायपुर निर्धारित किया गया है। शासन की इस त्वरित कार्रवाई से प्रशासनिक व्यवस्था में यह संदेश दिया गया है कि शासकीय बैठकों में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता और सेवा नियमों के उल्लंघन को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा।