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छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके: रिक्टर पैमाने पर 3.5 दर्ज की गई तीव्रता, सहमे लोग

Sat, 17 Oct 2026 05:06 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sat, 17 Oct 2026 05:06 PM IST
सार

उत्तरी हिस्से में आज सुबह 4:36 बजे 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, इसका केंद्र अंबिकापुर से करीब 140 किलोमीटर दूर था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है।

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Earthquake tremors in Chhattisgarh: Magnitude recorded at 3.5 on Richter scale
छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। अचानक महसूस हुई इस भूगर्भीय हलचल के कारण क्षेत्र में अफरातफरी का माहौल बन गया। झटके महसूस होते ही लोग दहशत में आ गए और एहतियातन अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक, रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 3.5 दर्ज की गई है। यह झटके आज सुबह ठीक 4 बजकर 36 मिनट पर महसूस किए गए।
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अंबिकापुर से 140 किलोमीटर दूर केंद्र
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, इस भूकंप का केंद्र छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित था। तड़के 4 बजकर 36 मिनट पर जब यह झटके आए, उस समय अधिकांश लोग अपने घरों में सो रहे थे। झटके महसूस होते ही कुछ इलाकों में नागरिकों के बीच हल्की घबराहट देखी गई और वे तुरंत बाहर की ओर बढ़े। हालांकि, भूकंप की तीव्रता कम होने की वजह से झटके ज्यादा तेज नहीं थे।
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राहत की खबर और प्रशासनिक निगरानी
भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब तक क्षेत्र में कहीं से भी किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की भी कोई खबर सामने नहीं आई है। तड़के का समय होने के बावजूद झटकों के बाद स्थिति सामान्य बनी हुई है। प्रशासन सतर्क है और स्थिति पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है।
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