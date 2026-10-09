धमतरी: पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर बंटी-बबली को किया गिरफ्तार, जानें क्या था पूरा मामला

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मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के घड़ी चौक के पास स्थित आमंत्रण ज्वेलर्स का है। जानकारी के अनुसार, 27 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के अवसर पर दुकान में ग्राहकों की काफी भीड़ थी। इसी दौरान खरीदारी करने के बहाने पहुंचे एक दंपती ने कथित तौर पर शातिराना तरीके से 17 ग्राम 110 मिलीग्राम वजन की सोने की चेन चोरी कर ली। चोरी गई चेन की अनुमानित बाजार कीमत करीब 2 लाख 20 हजार रुपये बताई गई है।घटना के बाद दुकान संचालक की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 331(3) और 305(ए) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आमा तालाब रोड पर यादव भवन के पास दो संदिग्ध व्यक्ति सोने की चेन बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया।पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपियों की पहचान पृथ्वीराज चौहान (60 वर्ष) और उनकी पत्नी रेखा चौहान (50 वर्ष), निवासी जिला सोलापुर, महाराष्ट्र के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान दोनों ने कथित तौर पर चोरी की वारदात स्वीकार कर ली। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की गई करीब 2 लाख 20 हजार रुपये कीमत की सोने की चेन जब्त कर ली है।मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी की वारदात का खुलासा हो गया है।