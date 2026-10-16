सीजी: दुर्ग में साइबर ठगी और सट्टेबाजी गिरोह का पर्दाफाश, सात और आरोपी गिरफ्तार

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सुपेला पुलिस को सूचना मिली थी कि दाऊ बाड़ा तालाब के पास दो युवक फर्जी बैंक खातों का सौदा करने के लिए घूम रहे हैं। पुलिस ने तत्काल दबिश देकर नीरज गायकवाड़ और अंशु साव को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गरीब लोगों से आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के खातों को बहुत कम दाम में खरीदते थे। इसके बाद उन खातों को 1 लाख रुपये तक की भारी कीमत में ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले नेटवर्क को बेच देते थे। आरोपी नीरज खुद भी सट्टे की रकम को आगे भेजने का काम करता था। वह क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करता था, जिसके बदले उसे सट्टा गिरोह से हर महीने 25 हजार रुपये बंधी-बंधाई रकम मिलती थी।दूसरी तरफ खुर्शीपार पुलिस ने देशव्यापी साइबर फ्रॉड के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय समन्वय पोर्टल से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने इंडियन बैंक के 81 संदिग्ध खातों की निगरानी रखी हुई थी। इन खातों में भारत के अलग-अलग राज्यों से साइबर ठगी के जरिये हड़पी गई रकम जमा कराई जा रही थी। खातों में जैसे ही ठगी का पैसा आता था, खाताधारक और बिचौलिए अपना तय कमीशन काटकर बाकी रकम दूसरे संदिग्ध खातों में ट्रांसफर कर देते थे।इसी जांच के आधार पर खुर्शीपार पुलिस ने 5 आरोपियों तरुण कुमार, गौरव साहू, जसमीत, निखिल नेताम और नरगिस बानो को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 4 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके थे, जिससे इस मामले में गिरफ्तार होने वाले कुल आरोपियों की संख्या अब 9 हो गई है। सुपेला पुलिस ने अपने क्षेत्र से 2 आरोपियों को दबोचा, जबकि खुर्शीपार पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है।