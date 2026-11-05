सनी देओल की फिल्म पर विवाद: टीजर में डॉक्टरों को दिखाने के तरीके पर बवाल, हाईकोर्ट पहुंचा मामला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Thu, 05 Nov 2026 01:13 PM IST
सार
सनी देओल की फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' रिलीज से पहले विवादों में घिर गई है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने डॉक्टरों की नकारात्मक छवि दिखाने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को कानूनी नोटिस भेजा है। संस्था ने विवादित दृश्यों की जांच और फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है।
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विस्तार
बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' अपनी तय रिलीज तिथि से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म के टीजर और विज्ञापनों में डॉक्टरों तथा स्वास्थ्यकर्मियों के चित्रण पर आपत्ति दर्ज कराते हुए मामला अब उच्च न्यायालय पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को कानूनी नोटिस भेजकर फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने और इसके आपत्तिजनक दृश्यों की जांच करने की मांग की है। संस्था का आरोप है कि फिल्म में चिकित्सा क्षेत्र की नकारात्मक छवि पेश की गई है, जिससे स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा मिलने की आशंका पैदा हो रही है।
टीजर जारी होने के बाद बढ़ा विरोध
फिल्म का आधिकारिक टीजर 19 अक्तूबर को आया था। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने इसमें दिखाए दृश्यों और संवादों पर कड़ा ऐतराज जताया है। चिकित्सा जगत के बड़े वर्ग का मानना है कि इससे समाज में गलत संदेश जाता है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने स्पष्ट किया कि फिल्म में स्वास्थ्य सेवाओं के चित्रण से डॉक्टरों के सम्मान और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। ऐसे भ्रामक दृश्यों से आम जनता के मन में डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों के प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो सकती है।
आयोग से हस्तक्षेप की मांग
प्रमोशनल सामग्री और संवादों पर उठे गंभीर सवालों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को विधिक नोटिस भेजा है। संस्था ने आयोग से आग्रह किया है कि वह मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे और विवादित सामग्री की गहन जांच कराए। संस्था का कहना है कि यदि फिल्मों के जरिये चिकित्सा पेशेवरों की नकारात्मक छवि प्रस्तुत की जाएगी, तो इससे स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसी आधार पर संस्था ने मांग की है कि जांच पूरी होने तक फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए।
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अदालत की चौखट पर पहुंचा विवाद
फिल्म के कुछ दृश्यों और संवादों को लेकर उठाई गई आपत्तियां अब उच्च न्यायालय के समक्ष भी पहुंच गई हैं। अदालत में पूरे प्रकरण की कानूनी स्थिति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने या विवादित दृश्यों को हटाने के विषय में अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया और संबंधित प्राधिकरणों के रुख पर ही निर्भर करेगा। अदालत की आगामी प्रक्रिया के बाद ही इस मामले का हल निकल सकेगा।
नवंबर में प्रस्तावित है फिल्म का प्रदर्शन
'सूर्या : अंत से आरंभ तक' एक्शन और अपराध आधारित थ्रिलर फिल्म है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह फिल्म 20 नवंबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होनी है। परंतु, प्रदर्शन की तारीख पास आने से ठीक पहले खड़े हुए इस विवाद ने निर्माताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
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टीजर जारी होने के बाद बढ़ा विरोध
फिल्म का आधिकारिक टीजर 19 अक्तूबर को आया था। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने इसमें दिखाए दृश्यों और संवादों पर कड़ा ऐतराज जताया है। चिकित्सा जगत के बड़े वर्ग का मानना है कि इससे समाज में गलत संदेश जाता है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने स्पष्ट किया कि फिल्म में स्वास्थ्य सेवाओं के चित्रण से डॉक्टरों के सम्मान और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। ऐसे भ्रामक दृश्यों से आम जनता के मन में डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों के प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो सकती है।
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आयोग से हस्तक्षेप की मांग
प्रमोशनल सामग्री और संवादों पर उठे गंभीर सवालों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को विधिक नोटिस भेजा है। संस्था ने आयोग से आग्रह किया है कि वह मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे और विवादित सामग्री की गहन जांच कराए। संस्था का कहना है कि यदि फिल्मों के जरिये चिकित्सा पेशेवरों की नकारात्मक छवि प्रस्तुत की जाएगी, तो इससे स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसी आधार पर संस्था ने मांग की है कि जांच पूरी होने तक फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए।
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अदालत की चौखट पर पहुंचा विवाद
फिल्म के कुछ दृश्यों और संवादों को लेकर उठाई गई आपत्तियां अब उच्च न्यायालय के समक्ष भी पहुंच गई हैं। अदालत में पूरे प्रकरण की कानूनी स्थिति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने या विवादित दृश्यों को हटाने के विषय में अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया और संबंधित प्राधिकरणों के रुख पर ही निर्भर करेगा। अदालत की आगामी प्रक्रिया के बाद ही इस मामले का हल निकल सकेगा।
नवंबर में प्रस्तावित है फिल्म का प्रदर्शन
'सूर्या : अंत से आरंभ तक' एक्शन और अपराध आधारित थ्रिलर फिल्म है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह फिल्म 20 नवंबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होनी है। परंतु, प्रदर्शन की तारीख पास आने से ठीक पहले खड़े हुए इस विवाद ने निर्माताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।