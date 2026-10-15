छत्तीसगढ़: पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, शासन से वार्ता विफल

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पटवारी संघ अपनी मांगों के संदर्भ में शासन के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। हाल ही में भू-अभिलेख संचालक के साथ वार्ता आयोजित की गई, लेकिन यह चर्चा किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। बैठक के दौरान काम जारी रखने अथवा इस्तीफा देने की बात सामने आने से पटवारी संघ के सदस्यों में नाराजगी और अधिक बढ़ गई है। संघ का स्पष्ट कहना है कि उनकी समस्याओं का उचित निराकरण किए बिना इस आंदोलन को समाप्त करना संभव नहीं है। मांगों पर आम सहमति नहीं बन पाने के कारण पटवारियों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कायम रहने का रुख अपनाया है।पटवारी संघ लंबे समय से अपनी तीन मुख्य मांगों को लेकर संघर्षरत है। संघ वेतन विसंगति को दूर करने, पदोन्नति के नए अवसर उपलब्ध कराने और डिजिटल फसल सर्वे के दौरान आने वाली व्यावहारिक समस्याओं के निराकरण की मांग कर रहा है। इन मांगों को लेकर शासन के साथ वार्ता की गई, किंतु परिणाम सकारात्मक नहीं रहा। पटवारी संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक शासन उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं करता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगों की अनदेखी किए जाने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।