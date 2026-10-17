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छत्तीसगढ़ वेदर: अगले पांच दिनों तक बारिश के संकेत, राजधानी रायपुर में मौसम रहेगा शुष्क, जानें अपडेट्स

Sat, 17 Oct 2026 11:08 AM IST
Lalit Kumar Singh अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Lalit Kumar Singh Updated Sat, 17 Oct 2026 11:08 AM IST
सार

छत्तीसगढ़ में मौसम करवट फेरने वाला है। आगामी पांच दिनों तक दक्षिण छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने के संकेत हैं। कुछ जगहों पर बादल गरजने-चमकने के साथ ही बिजली गिरने की आशंका है।

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CG Weather updete news: Weather conditions in Chhattisgarh today
ग्रॉफिक्स: अमर उजाला डिजिटल - फोटो : Amar Ujala Digital

विस्तार
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छत्तीसगढ़ में मौसम करवट फेरने वाला है। आगामी पांच दिनों तक दक्षिण छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने के संकेत हैं। कुछ जगहों पर बादल गरजने-चमकने के साथ ही बिजली गिरने की आशंका है। वहीं 30 से 40 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अगले दो दिनों तक इसी तरह से मौसम के रहने के संकेत हैं। 

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छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई के साथ ही मौसम शुष्क बना हुआ है। आसमान में तेज धूप है। तेज धूप होने से गर्मी बढ़ गई है। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। एक-दो स्थानों पर बहुत ही हल्की बारिश हो सकती है। एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ वज्रपात गिर सकता है। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवायें चल सकती हैं।
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जानें पिछले 24 घंटे का हाल
प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान रहने वाले मौसम की तो अधिकतर स्थानों पर शुष्क रहा और एक-दो जगहों पर हल्की बारिश हुई। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रायपुर में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया। इसके साथ ही दुर्ग 33.4 डिग्री सेल्सियस, जगदलपुर 33.2 डिग्री सेल्सियस, माना 32.9 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर 32।.4 डिग्री सेल्सियस, पेंड्रारोड 19.0 डिग्री सेल्सियस और अंबिकापुर 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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जानें रायपुर में कैसा रहेगा मौसम
रायपुर में लोगों को दिन-रात गर्मी का अहसास हो रहा है। शनिवार को मौसम साफ रहने की संभावना है। आकाश मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 33 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने के आसार हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा।



सिनोप्टिक सिस्टम सक्रिय
इस समय सिनोप्टिक सिस्टम सक्रिय है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा 27।5°N/86।5°E, सुपौल, रांची, सुंदरगढ, बरगढ़, बीजपुर, रायपुर, ब्रह्मपुरी, परभणी, बारामती, हरनाई और 17।5°N/71।8°E से होकर गुजर रही है। अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल बन सकती हैं।

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