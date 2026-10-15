छत्तीसगढ़ में आज बदलेगा मौसम का मिजाज: मेघ गर्जन के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवायें

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मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहा। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान अंबिकापुर 33.1 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम 18.0 डिग्री सेल्सियस पेण्ड्रा रोड में दर्ज किया गया।वहीं प्रदेश में बारिश के प्रमुख आंकड़े जीरो रहे। प्रदेश में आज एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। कुछ जगहों पर बादल मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवायें चलने की चेतवानी दी गई है। ऐसे में अगले दो दिन तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा।मौसम विभाग ने आज यानी गुरुवार को प्रदेश में एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ जगहों पर बादल गरजने-चमकने के साथ बिजली गिरने और 40 से 50 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। दो दिन बाद इसी तरह की गतिविधियां जारी रह सकती हैं।इस समय ऊपरी वायुमंडल में सक्रिय मौसमी प्रणालियों का प्रभाव देखा जा रहा है। समुद्र तल से 5.8 से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में लगभग 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के आसपास पश्चिमी हवाओं में द्रोणिका बनी हुई है। वहीं 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण एक्टिव है।रायपुर में लोगों को दिन-रात गर्मी का अहसास हो रहा है। गुरुवार को मौसम साफ रहेगा। दोपहर या शाम को मेघ गर्जन की संभावना है। 15 अक्टूबर से मौसम में होने वाले बदलाव से रायपुरवासियों को गर्मी से राहत मिल सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32 डिग्री सेल्सियस और 23 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने के आसार हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा और एक-दो स्थानों में बहुत हल्की बारिश हुई।