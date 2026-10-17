छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिये बड़ी सौगात: रायपुर-रावघाट और रायपुर-कुरुद रूट पर चलेंगी तीन नई मेमू ट्रेन

छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिये बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने छत्तीसगढ़ को तीन नई मेमू ट्रेनों की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्र लिखकर मंजूरी प्रदान करने की जानकारी दी। पत्र में कहा गया है कि जनसुविधा और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने के लिए इन ट्रेनों को शुरू किया जा रहा है।

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