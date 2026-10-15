गोमती साय बोलीं- गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत,ये जनता के विश्वास-विकास की विजय, विपक्ष को नकारा

छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव बीजेपी विधायक और गुजरात भाजपा प्रदेश सह प्रभारी गोमती साय ने गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की एतिहासिक और प्रचंड जीत पर कहा कि ये जनता के विश्वास और विकास की विजय है। एक बार फिर जनता ने विपक्ष को नकारा है।

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जनता का आभार जताते हुए उन्होंने 'विकास, सुशासन और जनविश्वास की जीत' बताया है। साय ने कहा कि गुजरात के मतदाताओं ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका अटूट विश्वास सिर्फ भाजपा पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एवं शीर्ष नेतृत्व, गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रदेश नेतृत्व के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि जनता ने भाजपा के पक्ष में एकतरफा जनादेश दिया है।गुजरात की प्रदेश सह प्रभारी साय ने कहा कि गांधीनगर महानगर पालिका की कुल 44 सीटों में से भाजपा ने ऐतिहासिक 38 सीटों पर विजय प्राप्त की है, जबकि कांग्रेस केवल 5 सीटों पर सिमट गई। थरा नगरपालिका की कुल 24 सीटों में से भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 सीटों पर कब्जा किया। वहीं कांग्रेस को केवल पांच सीटें मिलीं। इसी तरह ओखा नगरपालिका की कुल 36 सीटों में से भाजपा ने 33 सीटों पर जीत दर्ज कर विपक्ष का लगभग पूरी तरह सफाया कर दिया। कांग्रेस को महज तीन सीटें मिलीं।उन्होंने कहा कि इन तीनों निकायों में आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला और वह शून्य पर सिमट गई। जनता ने विपक्षी दलों की भ्रम और नकारात्मक राजनीति को पूरी तरह खारिज करते हुए केवल सेवा और राष्ट्र प्रथम के भाव को स्वीकार किया है। साय ने गुजरात की प्रबुद्ध जनता का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए विजयी सभी प्रत्याशियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है।