छत्तीसगढ़: बिलासपुर में साइबर ठगों का बड़ा खेल, स्कूल खाते से एक दिन में 1.12 करोड़ रुपये पार

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ठगों ने महज एक ही दिन के भीतर स्कूल के बैंक खाते से 1.12 करोड़ रुपये की भारी रकम 100 से अधिक अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए केस डायरी कोलकाता भेजी है।बिलासपुर के राजकिशोर नगर निवासी डॉ. सचिन यादव प्रयास पब्लिक स्कूल के संचालक हैं। उन्होंने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया कि वह बीते 10 अगस्त को किसी कार्य से कोलकाता गए हुए थे। कोलकाता प्रवास के दौरान न्यू मार्केट थाना क्षेत्र के अंतर्गत धरमतला के पास उनका जियो सिम लगा हुआ मोबाइल फोन अचानक गुम हो गया।काफी खोजबीन करने के बाद भी जब मोबाइल फोन नहीं मिल सका, तो उन्होंने वित्तीय नुकसान से बचने के लिए तुरंत अपने बैंक खातों को फ्रीज कराने की कार्रवाई शुरू की। इसके साथ ही वह जियो सेवा केंद्र पहुंचकर अपना सिम कार्ड बंद कराने के प्रयास में जुट गए। हालांकि, उस समय पहचान से संबंधित आवश्यक दस्तावेज पास में उपलब्ध न होने के कारण उनका सिम तुरंत बंद नहीं हो सका।कोलकाता से वापस बिलासपुर लौटने के बाद स्कूल संचालक ने 16 अगस्त को अपना पुराना मोबाइल नंबर दोबारा जारी कराया। इसके अगले दिन यानी 17 अगस्त को जब उन्होंने अपना ई-मेल चेक किया, तो खाते में हुए संदिग्ध लेनदेन की जानकारी सामने आई। प्रयास पब्लिक स्कूल का आईसीआईसीआई बैंक की राजकिशोर नगर शाखा का खाता इसी मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ था।शिकायत के अनुसार साइबर ठगों ने 14 अगस्त को सबसे पहले 800 रुपये का एक ट्रायल ट्रांजेक्शन करके खाते की जांच की थी। इसके बाद ठगों ने इसी खाते को म्यूल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल करते हुए 1.12 करोड़ रुपये का भारी लेनदेन किया और पूरी रकम को 100 से अधिक बैंक खातों में भेज दिया।स्कूल के संचालक के अनुसार, इस पूरे फर्जीवाड़े से पहले स्कूल के बैंक खाते में महज 181 रुपये शेष बचे हुए थे। जालसाजों ने मनी लॉन्ड्रिंग और ठगी की अवैध रकम को खपाने के उद्देश्य से इस खाते को म्यूल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल किया। साइबर ठग पूरी रकम को अलग-अलग खातों में निकालने के बाद बैंक खाते में केवल 29 रुपये छोड़कर गायब हो गए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पीड़ित का फोन लगभग छह दिन तक चालू रहा, जिससे साइबर ठगों को बैंक खाते का एक्सेस आसानी से मिल गया।इस मामले में एएसपी सिटी पंकज पटेल ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। चूंकि घटना की शुरुआत कोलकाता से हुई थी, इसलिए मामले की केस डायरी आगे की जांच के लिए कोलकाता भेजी गई है।उन्होंने आम नागरिकों को सचेत करते हुए सलाह दी कि मोबाइल फोन गुम होने पर तुरंत नजदीकी ऑपरेटर सेंटर या कस्टमर केयर से संपर्क करके सिम ब्लॉक कराएं। साथ ही अपने संबंधित बैंक से तुरंत संपर्क साधकर यूपीआई और नेट बैंकिंग की सुविधाएं बंद कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि फोन गुम होने की तत्काल सूचना नजदीकी पुलिस थाने में भी दी जानी चाहिए ताकि ऐसी धोखाधड़ी से बचा जा सके।