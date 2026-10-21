सीजी: बालोद में गांजा बेचते युवक और महिला गिरफ्तार, 566 ग्राम गांजा और 1500 रुपये जब्त

बालोद जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गुण्डरदेही पुलिस ने गांजा बेचने के आरोप में एक युवक और उसकी महिला सहयोगी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 566 ग्राम गांजा और बिक्री के 1,500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना के निर्देशन और एसडीओपी श्रुति सिंह के पर्यवेक्षण में नशे के अवैध कारोबार पर नजर रखी जा रही है।

विज्ञापन

20 अक्टूबर को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गुण्डरदेही बस स्टैंड स्थित शौचालय के पास अनिकेत बघेल अवैध रूप से गांजा बेच रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर दबिश दी। तलाशी के दौरान अनिकेत के कब्जे से 566 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। विवेचना के दौरान इस अवैध कारोबार में अरुणा बघेल की संलिप्तता भी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया और गांजा बिक्री से प्राप्त 1,500 रुपये नकद जब्त किए।

विज्ञापन

विज्ञापन

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनिकेत बघेल (28), पिता संतोष बघेल और अरुणा बघेल (42), पति सुदामा गाड़ा, दोनों निवासी वार्ड क्रमांक 11, गुण्डरदेही के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ थाना गुण्डरदेही में अपराध क्रमांक 354/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख) में मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय, पीएसआई धनेश्वर कंवर, आसमा कुर्रे, प्रधान आरक्षक जसवंत जांगड़े, आरक्षक यशवंत देशमुख, जगदीश बाघमार, पंकज ताराम और महिला आरक्षक कमलेश्वरी साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बालोद पुलिस ने आम जनता से नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की है।