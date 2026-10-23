छत्तीसगढ़: उपमुख्यमंत्री अरुण साव का कांग्रेस पर हमला,बोले- 25 साल सत्ता में नहीं आएगी, सब रिजेक्टेड
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Fri, 23 Oct 2026 05:55 PM IST
सार
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के नेता रिजेक्टेड माल हैं और प्रदेश में अगले 25 साल तक सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने दीपक बैज और भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए दावा किया है कि राज्य में विपक्षी दल अगले 25 वर्षों तक सत्ता में वापस नहीं आ पाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विफल उत्पाद पेश करने संबंधी बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता अब पूरी तरह रिजेक्टेड माल बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के पास जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए अब कोई नया नेतृत्व शेष नहीं बचा है।
संगठन और नेतृत्व पर तीखा प्रहार
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस अपने नेताओं की वजह से लगातार चुनावी हार का सामना कर रही है। उन्होंने इस राजनीतिक दल को एक ठहरी हुई स्थिति में बताया, जिसे रोकने के लिए किसी पृथक प्रयास की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पर निशाना साधते हुए उन्हें केवल समाचार माध्यमों में बयानबाजी करने वाला नेता बताया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर दावा किया कि उन्हें संगठन के भीतर चल रही आपसी कलह के कारण दूसरे राज्य में भेजा गया है।
रेल कोच विवाद और जनता का जनादेश
दिल्ली में आयोजित होने वाले प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए ट्रेनों में कोच उपलब्ध न होने से जुड़े कांग्रेसी आरोपों पर भी उपमुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल केवल मीडिया में बने रहने के उद्देश्य से इस तरह की बातें कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता कांग्रेस को पूरी तरह नकार चुकी है। वर्तमान परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी की अब कोई संभावना दिखाई नहीं देती है।
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संगठन और नेतृत्व पर तीखा प्रहार
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस अपने नेताओं की वजह से लगातार चुनावी हार का सामना कर रही है। उन्होंने इस राजनीतिक दल को एक ठहरी हुई स्थिति में बताया, जिसे रोकने के लिए किसी पृथक प्रयास की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पर निशाना साधते हुए उन्हें केवल समाचार माध्यमों में बयानबाजी करने वाला नेता बताया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर दावा किया कि उन्हें संगठन के भीतर चल रही आपसी कलह के कारण दूसरे राज्य में भेजा गया है।
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रेल कोच विवाद और जनता का जनादेश
दिल्ली में आयोजित होने वाले प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए ट्रेनों में कोच उपलब्ध न होने से जुड़े कांग्रेसी आरोपों पर भी उपमुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल केवल मीडिया में बने रहने के उद्देश्य से इस तरह की बातें कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता कांग्रेस को पूरी तरह नकार चुकी है। वर्तमान परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी की अब कोई संभावना दिखाई नहीं देती है।
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