छत्तीसगढ़: उपमुख्यमंत्री अरुण साव का कांग्रेस पर हमला,बोले- 25 साल सत्ता में नहीं आएगी, सब रिजेक्टेड

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उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस अपने नेताओं की वजह से लगातार चुनावी हार का सामना कर रही है। उन्होंने इस राजनीतिक दल को एक ठहरी हुई स्थिति में बताया, जिसे रोकने के लिए किसी पृथक प्रयास की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पर निशाना साधते हुए उन्हें केवल समाचार माध्यमों में बयानबाजी करने वाला नेता बताया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर दावा किया कि उन्हें संगठन के भीतर चल रही आपसी कलह के कारण दूसरे राज्य में भेजा गया है।दिल्ली में आयोजित होने वाले प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए ट्रेनों में कोच उपलब्ध न होने से जुड़े कांग्रेसी आरोपों पर भी उपमुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल केवल मीडिया में बने रहने के उद्देश्य से इस तरह की बातें कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता कांग्रेस को पूरी तरह नकार चुकी है। वर्तमान परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी की अब कोई संभावना दिखाई नहीं देती है।