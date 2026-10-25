रायपुर: प्रेस क्लब में पिस्टल लहराने के बाद हवाई फायरिंग, सदस्यता विवाद में आरोपी गिरफ्तार

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मिली जानकारी के अनुसार, प्रेस क्लब की सदस्यता नहीं मिलने से नाराज पलाश तिवारी शनिवार शाम परिसर पहुंचा था। वहां उसने सदस्यता को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और कथित तौर पर विवाद शुरू कर दिया। इस दौरान उसने प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष दिनेश यदु और कार्यालय सचिव शिव दत्ता पर पिस्टल तान दी। आरोप है कि इसके बाद उसने हवा में गोली चला दी।प्रेस क्लब की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि 24 अक्टूबर की शाम करीब 5:30 बजे परिसर में हवाई फायरिंग की सूचना सदस्यों से मिली थी। शिकायत के मुताबिक, इस घटना से क्लब का शांतिपूर्ण माहौल प्रभावित हुआ और वहां मौजूद लोगों के बीच भय पैदा हो गया। आरोपी पर धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है।प्रेस क्लब जैसे सार्वजनिक परिसर में हथियार दिखाने और गोली चलाने की घटना ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने देर रात पलाश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।