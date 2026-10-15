सीजी: भिलाई स्टील प्लांट से तांबे की ट्यूब चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा

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पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चोरी की यह घटना 13 अक्तूबर की है। आरोपी की पहचान दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र निवासी हेमराज साहू उर्फ गोलू (38 वर्ष) के रूप में हुई है। आरोपी 13 अक्तूबर को भिलाई स्टील प्लांट परिसर में अनधिकृत रूप से दाखिल हुआ। इसके बाद वह संयंत्र के कोक ओवन इलाके में स्थित बैटरी नंबर 9-10 के पास पहुंच गया। वहां रखे तांबे की ट्यूब के टुकड़ों को उसने चुरा लिया। आरोपी चुराए गए तांबे के टुकड़ों को अपनी मोटरसाइकिल संख्या सीजी 07 एसएल 8761 पर लादकर संयंत्र से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था।संयंत्र परिसर से सामान चोरी होने की शिकायत मिलने पर भिलाई भट्टी थाना पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर हेमराज साहू को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने तांबे के टुकड़े चुराने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस टीम ने बोरिया गेट के समीप आरोपी के पास से चोरी की गई 10 किलोग्राम तांबे की ट्यूब और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया। इसके उपरांत पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे रिमांड पर जेल भेज दिया।