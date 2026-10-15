छत्तीसगढ़: अस्पताल से सिपाहियों को चकमा देकर नशीली टैबलेट तस्करी का आरोपी फरार

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सरायपाली पुलिस ने ओडिशा से नशीली टैबलेट की तस्करी के आरोप में बुधवार को दिनेश सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पेट में तेज दर्द और झटके आने की शिकायत की। इसके बाद सरायपाली के डॉक्टरों ने उसे महासमुंद मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। अस्पताल में आरोपी की निगरानी के लिए सिपाही खोमनलाल साहू और रामचरण यादव की ड्यूटी लगाई गई थी। एक सिपाही बाथरूम गया था और दूसरा डॉक्टर के काम में व्यस्त था। इसी दौरान आरोपी पुलिस की निगरानी से निकलकर फरार हो गया। आरोपी के पैर में रॉड लगी होने की जानकारी भी सामने आई है। इसके बावजूद वह कैसे फरार हुआ, पुलिस इसकी जांच कर रही है।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार नायक ने बताया कि आरोपी अलसुबह अस्पताल से फरार हुआ है। इस मामले में सिटी कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि आरोपी को हथकड़ी लगाई गई थी या नहीं तथा फरारी के समय दोनों सिपाही कहां तैनात थे। जांच में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस अस्पताल परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार आरोपी की तलाश कर रही है।