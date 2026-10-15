फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Accused of drug tablet smuggling escapes from hospital after dodging policemen in Chhattisgarh

छत्तीसगढ़: अस्पताल से सिपाहियों को चकमा देकर नशीली टैबलेट तस्करी का आरोपी फरार

Thu, 15 Oct 2026 03:56 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Thu, 15 Oct 2026 03:56 PM IST
सार

महासमुंद मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल से नशीली टैबलेट तस्करी का आरोपी दिनेश सिंह राजपूत पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और ड्यूटी में लापरवाही की जांच कर रही है।

विज्ञापन
Accused of drug tablet smuggling escapes from hospital after dodging policemen in Chhattisgarh
अस्पताल से सिपाहियों को चकमा देकर नशीली टैबलेट तस्करी का आरोपी फरार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सरायपाली पुलिस की अभिरक्षा से नशीली टैबलेट की तस्करी का आरोपी दिनेश सिंह राजपूत (20) महासमुंद मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल से फरार हो गया। आरोपी पेट में तेज दर्द और झटके आने की शिकायत के बाद इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। घटना के समय उसकी सुरक्षा में तैनात एक सिपाही बाथरूम गया था, जबकि दूसरा डॉक्टर के काम में व्यस्त था।
विज्ञापन


अस्पताल से सिपाहियों को चकमा देकर भागा आरोपी
सरायपाली पुलिस ने ओडिशा से नशीली टैबलेट की तस्करी के आरोप में बुधवार को दिनेश सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पेट में तेज दर्द और झटके आने की शिकायत की। इसके बाद सरायपाली के डॉक्टरों ने उसे महासमुंद मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। अस्पताल में आरोपी की निगरानी के लिए सिपाही खोमनलाल साहू और रामचरण यादव की ड्यूटी लगाई गई थी। एक सिपाही बाथरूम गया था और दूसरा डॉक्टर के काम में व्यस्त था। इसी दौरान आरोपी पुलिस की निगरानी से निकलकर फरार हो गया। आरोपी के पैर में रॉड लगी होने की जानकारी भी सामने आई है। इसके बावजूद वह कैसे फरार हुआ, पुलिस इसकी जांच कर रही है।
विज्ञापन


मामले में प्राथमिकी दर्ज और पुलिस जांच शुरू
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार नायक ने बताया कि आरोपी अलसुबह अस्पताल से फरार हुआ है। इस मामले में सिटी कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि आरोपी को हथकड़ी लगाई गई थी या नहीं तथा फरारी के समय दोनों सिपाही कहां तैनात थे। जांच में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस अस्पताल परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार आरोपी की तलाश कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed