25 करोड़ की रंगदारी: फरार शोएब ढेबर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Thu, 15 Oct 2026 03:27 PM IST
सार
रायपुर में 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में फरार आरोपी शोएब ढेबर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।
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विस्तार
राजधानी रायपुर में 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में फरार आरोपी शोएब ढेबर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस प्रशासन ने आरोपी के देश छोड़कर बाहर भागने की आशंका को देखते हुए उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। इस विशेष कदम का उद्देश्य देश के सभी हवाई अड्डों और अंतरराष्ट्रीय सीमा चौकियों पर तैनात संबंधित अधिकारियों को सतर्क करना है, ताकि आरोपी किसी भी सूरत में विदेश यात्रा का प्रयास न कर सके। इससे पूर्व पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पांच हजार रुपये का नकद इनाम भी घोषित किया हुआ है।
विदेश भागने की आशंका पर सर्कुलर जारी
पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश से बाहर भागने की फिराक में है। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की कार्रवाई की गई है। इस मामले में पहले गिरफ्तारी के बाद शोएब ढेबर को अदालत से जमानत मिल गई थी। जमानत पर छूटने के पश्चात जब पुलिस टीम आगे की कानूनी कार्रवाई के तहत उसे दोबारा गिरफ्तार करने के लिए दबिश देने पहुंची, तो उसके फरार होने की जानकारी सामने आई। इसके तुरंत बाद पुलिस ने उसकी खोजबीन तेज कर दी और उसकी गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया।
कांग्रेस नेता से मांगी थी 25 करोड़ रुपये रंगदारी
यह पूरा मामला रायपुर के कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा को मिली रंगदारी की धमकी से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार, गत सितंबर महीने में कुकरेजा को एक अनजान विदेशी व्हाट्सएप नंबर से संदेश भेजा गया था। इस संदेश के माध्यम से उनसे कथित तौर पर कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 25 करोड़ रुपये की भारी रकम मांगी गई थी। रंगदारी की यह राशि नहीं देने की स्थिति में आरोपी ने उनके पूरे परिवार को जान से मारने की गंभीर धमकी भी दी थी। पीड़ित नेता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद मामले की पड़ताल शुरू की गई।
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साइबर जांच में सामने आई शोएब की भूमिका
मामले की विस्तृत जांच एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (एसीसीयू) को सौंपी गई थी। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल जानकारियों के आधार पर कारोबारी अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर का नाम सामने आया। नाम उजागर होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, बाद में उसे जमानत हासिल हो गई थी। अब आरोपी के अचानक गायब हो जाने के बाद पुलिस ने उसके देश छोड़ने पर रोक लगाने के लिए सर्कुलर जारी किया है। फिलहाल पुलिस टीम आरोपी की संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है।
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विदेश भागने की आशंका पर सर्कुलर जारी
पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश से बाहर भागने की फिराक में है। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की कार्रवाई की गई है। इस मामले में पहले गिरफ्तारी के बाद शोएब ढेबर को अदालत से जमानत मिल गई थी। जमानत पर छूटने के पश्चात जब पुलिस टीम आगे की कानूनी कार्रवाई के तहत उसे दोबारा गिरफ्तार करने के लिए दबिश देने पहुंची, तो उसके फरार होने की जानकारी सामने आई। इसके तुरंत बाद पुलिस ने उसकी खोजबीन तेज कर दी और उसकी गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया।
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कांग्रेस नेता से मांगी थी 25 करोड़ रुपये रंगदारी
यह पूरा मामला रायपुर के कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा को मिली रंगदारी की धमकी से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार, गत सितंबर महीने में कुकरेजा को एक अनजान विदेशी व्हाट्सएप नंबर से संदेश भेजा गया था। इस संदेश के माध्यम से उनसे कथित तौर पर कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 25 करोड़ रुपये की भारी रकम मांगी गई थी। रंगदारी की यह राशि नहीं देने की स्थिति में आरोपी ने उनके पूरे परिवार को जान से मारने की गंभीर धमकी भी दी थी। पीड़ित नेता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद मामले की पड़ताल शुरू की गई।
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साइबर जांच में सामने आई शोएब की भूमिका
मामले की विस्तृत जांच एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (एसीसीयू) को सौंपी गई थी। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल जानकारियों के आधार पर कारोबारी अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर का नाम सामने आया। नाम उजागर होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, बाद में उसे जमानत हासिल हो गई थी। अब आरोपी के अचानक गायब हो जाने के बाद पुलिस ने उसके देश छोड़ने पर रोक लगाने के लिए सर्कुलर जारी किया है। फिलहाल पुलिस टीम आरोपी की संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है।