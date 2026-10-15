25 करोड़ की रंगदारी: फरार शोएब ढेबर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी

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पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश से बाहर भागने की फिराक में है। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की कार्रवाई की गई है। इस मामले में पहले गिरफ्तारी के बाद शोएब ढेबर को अदालत से जमानत मिल गई थी। जमानत पर छूटने के पश्चात जब पुलिस टीम आगे की कानूनी कार्रवाई के तहत उसे दोबारा गिरफ्तार करने के लिए दबिश देने पहुंची, तो उसके फरार होने की जानकारी सामने आई। इसके तुरंत बाद पुलिस ने उसकी खोजबीन तेज कर दी और उसकी गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया।यह पूरा मामला रायपुर के कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा को मिली रंगदारी की धमकी से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार, गत सितंबर महीने में कुकरेजा को एक अनजान विदेशी व्हाट्सएप नंबर से संदेश भेजा गया था। इस संदेश के माध्यम से उनसे कथित तौर पर कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 25 करोड़ रुपये की भारी रकम मांगी गई थी। रंगदारी की यह राशि नहीं देने की स्थिति में आरोपी ने उनके पूरे परिवार को जान से मारने की गंभीर धमकी भी दी थी। पीड़ित नेता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद मामले की पड़ताल शुरू की गई।मामले की विस्तृत जांच एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (एसीसीयू) को सौंपी गई थी। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल जानकारियों के आधार पर कारोबारी अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर का नाम सामने आया। नाम उजागर होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, बाद में उसे जमानत हासिल हो गई थी। अब आरोपी के अचानक गायब हो जाने के बाद पुलिस ने उसके देश छोड़ने पर रोक लगाने के लिए सर्कुलर जारी किया है। फिलहाल पुलिस टीम आरोपी की संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है।