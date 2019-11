4.5 लाख अटके मकानों के लिए सरकार देगी 25 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक मददः वित्त मंत्री

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman: A rough estimate has shown that over 1600 housing projects which are stalled. pic.twitter.com/gFciuSwl7i

Government of India: For purposes of funds to be set up, govt shall act as sponsor & total funds committed by govt would be upto Rs 10,000 crores. Funds will be set up as Category-II Alternate Investment (AIFs) Fund registered with Securities and Exchange Board of India (SEBI). https://t.co/pRIHIvuUS4 — ANI (@ANI) November 6, 2019

Union Finance Minister: We've come up with a special window that will be structured as an Alternative Investment Fund which will pool all these investments.Government will infuse Rs 10,000 cr. Government, Life Insurance Corporation & State Bank of India will infuse Rs 25,000 cr. https://t.co/pRIHIvuUS4 — ANI (@ANI) November 6, 2019

सरकार का कदम स्वागतयोग्य

वित्त मंत्री ने कहा है कि इस राशि का फायदा उन 1,600 हाउसिंग प्रोजेक्ट को मिलेगा जो अफोर्डेबल या फिर मध्य वर्गीय लोगों के लिए बन रहे हैं। इस फंड के जरिए सस्ते, आसान शर्तों पर फंड मुहैया कराया जाएगा। इससे अफोर्डेबल और लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट को फायदा मिलेगा। इन मकान को खरीदने के लिए खरीदारों ने लगभग पूरा पैसा लगा दिया है, लेकिन उन्हें सालों से मकान का कब्जा नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार का मकसद इन खरीदारों को मकान दिलवाना है। उन्होंने बताया कि प्रोफेशनल्स टीम फंसे हुए प्रोजेक्ट के नेट वर्थ का मूल्यांकन करेगी और फिर उस आधार पर उस प्रोजेक्ट में सरकार द्वारा बनाए गए फंड से पैसे लगाए जाएंगे।अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सेबी में रजिस्टर्ड 10,000 करोड़ रुपये का अल्टर्नेटिव स्पेशल फंड जल्द बनाया जाएगा। जो प्रोजेक्ट एनपीए हो गए हैं या फिर दिवालिया निपटारा प्राधिकरण में हैं उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। सीतारमण ने बताया कि पिछले दो महीने से सरकार इस स्कीम पर विचार कर रही थी। इस संबंध में आरबीआई व बैंकों से कई राउंड की बैठक की गई। उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने बताया कि मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 400 करोड़ रुपये की आवश्यकता है तो ऐसा नहीं है कि एक बार में 400 करोड़ रुपये उन्हें दे दिए जाएंगे। जैसे-जैसे काम पूरा होता जाएगा, पैसे रिलीज होते जाएंगे।वित्त मंत्री ने कहा कि यह अल्टर्नेटिव फंड एक स्पेशल विंडो के तहत काम करेगा। केंद्र सरकार इस फंड में दस हजार करोड़ रुपये डालेगी। इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) 25 हजार करोड़ रुपये इस मद में देगी।सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि सरकार का यह कदम स्वागतयोग्य है। इससे उन बिल्डर्स को भी लाभ मिलेगा, जो दिवालिया प्रक्रिया में चले गए हैं और किसी तरह का फैसला नहीं आया है। इससे सुस्ती में पड़े रियल एस्टेट सेक्टर में नई जान आएगी।