निवेश की रणनीति: बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच क्या है एक्टिव एसेट एलोकेटर फंड? जानिए आम निवेशकों के लिए मतलब

शेयर बाजार में जारी अनिश्चितता और उतार-चढ़ाव के बीच इनवेस्को म्यूचुअल फंड से जुड़ी संपत्ति प्रबंधन इकाई समिट एसआईएफ ने अपनी नई योजना 'समिट एक्टिव एसेट एलोकेटर लॉन्ग-शॉर्ट फंड' पेश की है। यह न्यू फंड ऑफर 12 अक्तूबर 2026 को खुला था और 26 अक्तूबर 2026 को बंद होगा।

यह नया फंड क्या है और यह पारंपरिक आर्बिट्राज फंड से कैसे अलग है?

पारंपरिक आर्बिट्राज फंड मुख्य रूप से केवल कैश (नकद) और फ्यूचर्स मार्केट की कीमतों के बीच के अंतर (स्प्रेड) से बनने वाले सीमित मौकों पर निर्भर रहते हैं। हालांकि, वित्तीय बाजारों के विस्तार के साथ अब विभिन्न एसेट क्लास में कीमतों के अंतर से मुनाफा कमाने के अवसर बढ़ गए हैं।

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निवेशकों के लिए इसमें जोखिम और रिटर्न का संतुलन कैसा रहेगा?

समिट एसआईएफ की यह रणनीति एक इंटरवल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जो बाजार स्थितियों के अनुसार इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव्स, इनविट्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में गतिशील रूप से निवेश करती है। इसमें कोर आर्बिट्राज को धुरी बनाते हुए सिंथेटिक आर्बिट्राज, इंडेक्स आर्बिट्राज, कमोडिटी आर्बिट्राज और विशेष परिस्थितियों से जुड़े मौकों को एक ही पोर्टफोलियो में शामिल किया गया है।

इस फंड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बाजार की दिशा पर सीमित दांव रखते हुए उपलब्ध स्प्रेड का लाभ उठाया जा सके। फंड मैनेजर दीपक गुप्ता के अनुसार, रणनीति का मुख्य उद्देश्य बाजार के अनुमान लगाने के बजाय जोखिम-नियंत्रित तरीके से रिटर्न के संभावित स्रोतों का विस्तार करना है।

पर्सनल फाइनेंस का क्या दृष्टिकोण?

जोखिम स्तर: एम्फी के रिस्कोमीटर के अनुसार, इस फंड और इसके बेंचमार्क दोनों को 'रिस्क लेवल 3' (मध्यम जोखिम) श्रेणी में रखा गया है।

एम्फी के रिस्कोमीटर के अनुसार, इस फंड और इसके बेंचमार्क दोनों को 'रिस्क लेवल 3' (मध्यम जोखिम) श्रेणी में रखा गया है। बेंचमार्क सूचकांक: फंड के प्रदर्शन को मापने के लिए 40% निफ्टी 500 टीआरआई , 40% क्रिसिल शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड इंडेक्स और 20% आईकॉमडेक्स कंपोजिट इंडेक्स का संयुक्त बेंचमार्क तय किया गया है।

न्यूनतम निवेश, एनएफओ तिथियां और एग्जिट लोड की क्या शर्तें हैं?

इस फंड का ढांचा और प्रवेश शर्तें मुख्य रूप से हाई-नेट-वर्थ और मान्यता प्राप्त निवेशकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं: