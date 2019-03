केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है। पहले यह तारीख 31 मार्च थी जिसे छह महीने बढ़ाते हुए 30 सितंबर कर दिया गया है। अब 30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक किया जा सकेगा। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल से आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार नंबर को कोट करना और लिंक करना अनिवार्य होगा। 30 सितंबर के बाद भी अगर आप पैन को आधार से नहीं जुड़वाते हैं तो आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।

CBDT clarifies that the last date for linking the Aadhaar number with PAN is 30th September 2019. Also with effect from 1st April, it is mandatory to quote and link Aadhaar number while filing the return of income. pic.twitter.com/v7bYEns0KL